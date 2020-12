Seznam.cz jde do boje proti Googlu. Kvůli Androidu po něm chce odškodné 9 miliard

Česká internetová jednička Seznam vyráží do boje proti Googlu. Kvůli zneužívání jeho dominantního postavení na trhu s operačními systémy pro smartphony a tablety po něm žádá náhradu škody ve výši 9,027 miliardy korun. Boj se odehrává zatím mimosoudně, nicméně velmi pravděpodobně nakonec přeci jen skončí u soudu.

Podle Seznamu zneužívá Google své dominantní postavení na trhu s mobilními operačními systémy tím, že de facto znemožňuje veškeré konkurenci nabídnout uživatelům plnohodnotný softwarový zážitek z jejich aplikací, byť by mohly být sebelepší. “Jde zejména o nedovolené podmiňování přístupu k aplikačnímu obchodu Google Play využíváním vyhledávacích produktů Google na mobilních zařízeních, dále o pobídky Googlu vůči výrobcům těchto zařízení na předinstalace vlastních aplikací na úkor konkurentů a v neposlední řadě o bránění ve vývoji a distribuci konkurenčních operačních systémů Android. Google vytvořil sofistikovaný systém překážek, skrze který roky bránil Seznamu ve vstupu na trh a činil tak v rozporu s právem EU. V důsledku toho vznikla Seznamu škoda,” popsal celý problém jednatel společnosti zastupující zájmy Seznamu v Bruselu. Nutno nicméně podotknout, že podobně vidí postavení a chování Googlu i Evropská unie, která jej za to již v roce 2018 potrestala pokutou 4,34 miliardy eur. Své rozhodnutí tehdy komise komentovala slovy: “Google využil Android k upevnění dominantní pozice svého internetového vyhledávače. Tyto praktiky omezily šanci konkurentů soutěžit v této oblasti na základě předností jejich produktů a přicházet s inovacemi. Evropským spotřebitelům tak znemožnily těžit z účinné hospodářské soutěže v důležité oblasti mobilní komunikace.”

Začátek nového boje proti Googlu oznámil Seznam na svém blogu, ve kterém mimo jiné informuje o tom, že částka 9,072 miliardy korun, kterou po něm požaduje, vychází z analýz zahraničních ekonomických znalců – rozhodně jí tudíž nelze označit za jakkoliv scestnou. Už nyní je nicméně Seznamu jasné, že jej čeká nelehký úkol. “Bude to náročné, ale jinou cestu nevidím. Budeme bojovat o náhradu škody za to, jak nám Google sofistikovaně bránil dostat naše aplikace a služby do systému Android,” nechal se například na svém Twitteru slyšet místopředseda představenstva Seznam. Jak celá zápletka dopadne by mohly alespoň naznačit už následující dny či hodiny. Google se totiž k celé záležitosti zatím nevyjádřil, což velmi pravděpodobně brzy udělá. Na své jednání navíc nemá v případě, že by chtěl vše vyřešit mimosoudně, příliš mnoho času. Seznam mu totiž dal na uhrazení částky lhůtu 30 dní, jinak skončí celá záležitost u soudu.