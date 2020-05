Rozhovor s produktovým manažerem Seznamu o budoucnosti prohlížeče, Dark Mode i úskalích vývoje

Seznam nedávno do světa poslal vylepšenou verzi svého prohlížeče a zároveň oznámil, že mu poskočila návštěvnost. Tmavý režim, který je teď k dispozici, nabízí samozřejmě i pro iOS. Zeptali jsme se Adama Rašky, produktového manažera Seznamu, na historii a další informace k prohlížeči, který je pořád ještě relativně mladý, ale už si získal slušnou základnu uživatelů.

Kdy vznikla první verze Seznam Prohlížeče?

Vznikl nejdříve pro platformu Android v roce 2014, následně jsme přidali platformy iOS, Windows a Mac. Na konci minulého roku jsme spustili i verzi pro Linux, ale tu používáme zatím převážně pro interní potřeby.

Kolik updatů jste na ní zatím udělali?

To číslo bude obrovské. Prakticky od začátku píše náš tým historii změn. Všechny statistiky, půl roku zpětně, zveřejňujeme na webové stránce www.seznam.cz/prohlizec. Od začátku tohoto roku jsme hodně zapracovali na našich vývojových procesech a snažíme se vydávat aktualizaci zhruba s měsíční frekvencí. Tento postup nám umožňuje lépe plánovat a také vidět, že za námi stojí nějaká práce, a zároveň vnímat a pracovat se zpětnou vazbou uživatelů.

Které změny byste zmínil jako nejzásadnější?

Za dobu mé působnosti, což je takřka rok a půl, byl určitě nejviditelnější redesign Prohlížeče na všech platformách, který proběhl na konci roku 2019. Nedávno jsme na mobilech představili další viditelnou a uživateli často poptávanou funkci, a to tmavý režim. Na této funkci jsme spolupracovali napříč týmy, a tak pokud má uživatel tmavý režim telefonu, přebarví se mu náš Prohlížeč a následně také domovská stránka Seznamu. Toto automatické propojení a přebarvení si v první řadě užijí naši uživatelé, později umožníme přebarvit naši domovskou stránku i v ostatních prohlížečích.

Osobně mě těší na první pohled méně viditelné funkcionality, které jsme s týmem identifikovali, představují přínos pro naše uživatele a zároveň pomáhají plnit cíle firmy. Jako příklad mohu uvést funkci, které interně říkáme „když neznám, zahledám“. V momentě, kdy se uživatel nechtěně přepíše v URL adrese, standardně by dostal chybovou hlášku a musel by adresu psát znovu. My ho místo toho vezmeme do našeho Vyhledávání a umělá inteligence často dokáže odhalit chybu a navrhnout uživateli správnou adresu. Odhaduji, že letos takto odchytíme více než 30 milionů adres a dovedeme uživatele k cíli, který hledali, a současně tím pomůžeme jednomu z klíčových produktů Seznamu.

Podobně mám radost z neustálého vylepšování personalizovaných článků v rychlé volbě, respektive při otevření nového panelu. Zde navržené články reagují na aktivitu a zájmy našich uživatelů. Zejména naši přihlášení uživatelé tak dostávají čím dál relevantnější obsah. Tato funkce při mém příchodu generovala necelý milion prokliků. Letos odhadujeme, že dosáhneme až na 40 milionů prokliků na články. To je pro představu srovnatelné číslo s celoroční návštěvností některých známých oborových webů, například toho vašeho.

Jak máte v plánu aplikaci dál vylepšovat?

Aktuálně pracujeme na rozšíření tmavého režimu Prohlížeče také na platformy Windows a Mac. Na mobilních platformách experimentujeme s nativním vzhledem hlavní stránky Seznamu a také s hlasovým ovládáním, a to nejenom naší aplikace, ale i dalších aplikací Seznamu. Pokud oba experimenty dopadnou dobře, měly by ještě letos spatřit světlo světa.

Jak velký tým na prohlížeči a aplikaci pracuje?

Na Prohlížeči pracuje na plný úvazek 15 lidí. Vzhledem k počtu platforem a projektů, které obsluhujeme, jsme poměrně malý tým. Výhodou je to, že celý tým sedí pospolu, a máme tudíž všichni společné cíle. V orientaci správným směrem nám pomáhá aktualizovaná roadmapa, cíle stanovené metodou OKR a agilní přístup.

Jaké je největší úskalí, které jste u Seznam Prohlížeče řešili nebo řešíte?

Seznam.cz je stabilní firma s více než dvacetiletou historií. Náš produkt je na trhu přes pět let. Výhodou velké firmy jsou dedikované týmy hlídající funkcionalitu infrastruktury. Za mého působení se nestalo, že by nám nefungovala produktová stránka nebo produkt nešel stáhnout. Za to patří mé velké díky administrátorům, že si náš tým vývojářů nemusí rozdělovat noční pohotovost. Nové verze vždy pečlivě testujeme interně na všech možných zařízeních a v první fázi nasazujeme pouze na jednotky procent uživatelů. Pečlivě monitorujeme jakékoliv problémy a zpětnou vazbu prvních uživatelů. Pokud se cokoliv nevyvíjí správně, okamžitě pracujeme na opravě. To je poměrně standardní postup při spouštění nových verzí. Umožňuje zachytit problémy včas a předcházet dramatickým momentům.

Je nějaká zajímavost, se kterou byste se rád našim čtenářům pochlubil?

Zajímavostí pro vaše čtenáře může být, jak je aplikace Seznam.cz velká v českém prostředí. Dnes máme dohromady na všech platformách přes 1,5 milionu aktivních uživatelů měsíčně. Konkrétně na platformě iOS je to měsíčně zhruba 200 000 uživatelů. Aplikace Seznam.cz je svou velikostí jedna z největších aplikací v České republice. Konkurujeme v mnoha směrech světovým gigantům a já mám radost, že se nám to zatím daří úspěšně.