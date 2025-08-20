Apple omylem poodhalil své chystané produkty! Pravost úniku nyní potvrdil velmi důvěryhodný zdroj

Minulý týden Apple krátce vydal softwarový nástroj, který následně rychle stáhl. To ale některým stačilo k tomu, aby rozkryly jeho plány pro nadcházející měsíce. Jak upozornil vývojář Aaron Perris spolupracující s MacRumors, soubor obsahoval identifikátory dosud nepředstavených zařízení a čipů, což poskytlo nečekaný náhled do plánů společnosti. Podle analýzy se v kódu objevily zmínky o celé řadě novinek. Například o novém HomePod mini s čipem S9 nebo novějším, Apple TV s A17 Pro, Studio Display s A19 Pro, iPad mini s A19 Pro, levnější iPad s A18, Apple Watch Series 11, Ultra 3 a SE 3 se S11 čipem. Nechyběl ani odkaz na Vision Pro nové generace s čipem M5. A co víc – všechny tyto spekulace před pár desítkami hodin potvrdil i spolehlivý reportér Bloombergu Mark Gurman s tím, že informace o těchto produktech též slyšel.
Fotogalerie
Zatímco Vision Pro aktuálně využívá M2, Mark Gurman z Bloombergu dodává, že Apple stále testuje verze s M4. Podle něj je možné, že společnost zvažuje více variant, přičemž upgrade na M4 či M5 by byl z hlediska výkonu spíše evoluční. Gurman ve své zprávě upozornil, že nálezy odpovídají řadě jeho dřívějších předpovědí. Například že nové Apple TV a HomePod mini dorazí už letos na podzim, zatímco nové iPady a monitory až v roce příštím. Jak už to u úniků bývá, nic není oficiální a Apple může své plány změnit. Přesto tento omyl potvrzuje, že firma připravuje rozsáhlou modernizaci napříč produktovými řadami. Který produkt vás zajímá nejvíce?