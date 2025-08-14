Apple nechtěně potvrdil A18 čip pro nový levný iPad

Apple chystá nový levný iPad, který bude pohánět čip A18, vyplývá z nedávno uniklých kódových referencí společnosti. Tato zpráva navazuje na předchozí informace Bloombergu, podle kterého Apple plánuje představit 12. generaci základního iPadu na jaře 2026. Novinka si má zachovat současný design, ale nabídne rychlejší procesor.
Současný 11palcový iPad je vybaven čipem A16 a startuje na ceně 349 dolarů. A18, který už nyní pohání iPhone 16e, iPhone 16 a iPhone 16 Plus, přinese výrazný nárůst výkonu oproti A16, jenž debutoval v iPhonu 14 Pro. Nový čip disponuje 16jádrovým Neural Enginem, který je navržen pro úlohy s umělou inteligencí a umožní tak využití funkcí Apple Intelligence i v základním modelu.
Současný základní iPad Apple uvedl na trh v březnu 2024. Společnost obvykle aktualizuje své levné tablety každoročně v první polovině roku, i když přesný termín se mírně liší. Nový model s A18 tedy slibuje výrazný výkon a moderní funkce i pro uživatele, kteří hledají cenově dostupný iPad.