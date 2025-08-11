iPady lámou rekordy! Apple zaznamenal výrazný růst prodejů

Apple má důvod k oslavě. Ve druhém fiskálním čtvrtletí 2025 zaznamenal výrazný nárůst prodejů iPadů, a to i přes napjaté ekonomické podmínky a hrozbu cel. Podle dat výzkumné agentury IDC Research dodala společnost na trh 12,7 milionu tabletů, což představuje meziroční růst o 2,4 %.
Výrazný zájem o levné i výkonné modely
Růst prodejů Apple přisuzuje zejména trojici modelů, které pokrývají oba konce cenového spektra. Aktualizovaný iPad 10.9″ (2024) přilákal cenově citlivé zákazníky, zatímco náročnější uživatelé sáhli po novém iPadu Air s čipem M3 dostupném v 11″ a 13″ variantě. Vrcholem nabídky pak byl iPad Pro s čipem M4, představený v květnu.
Zákazníci se do nákupů pustili také kvůli obavám ze zvýšení cen způsobeného novými dovozními cly, která však zatím nenabyla účinnosti. Někteří analytici spekulují, že právě tato hrozba vedla k předsunutým nákupům, což mohlo mít zásadní vliv na výsledek čtvrtletí.
Apple stále drží prvenství na trhu
Navzdory silné konkurenci zůstává Apple světovou jedničkou v prodeji tabletů s více než 33% podílem na trhu. Například Samsung sice zaznamenal vyšší meziroční růst (4,2 %), ale prodal „jen“ 7,2 milionu kusů.
Fotogalerie
Překvapením je Amazon, jehož prodeje tabletů vzrostly o neuvěřitelných 205 %. Přesto drží pouze 8% podíl na trhu. Důvodem prudkého růstu může být agresivní cenová politika a rozšíření dostupnosti modelů Fire.
Výnosy rostou, ale zákazníci volí levnější varianty
Apple v rámci kvartálních finančních výsledků oznámil, že za iPady utržil 6,6 miliardy dolarů, což je mírný nárůst oproti 6,4 miliardám v předchozím čtvrtletí. Přestože absolutní hodnota roste, meziroční srovnání ukazuje pokles o 8 %.
To naznačuje, že uživatelé častěji volí levnější modely iPadů, přičemž vrcholové varianty, jako je iPad Pro, zůstávají spíše okrajovou záležitostí. Tim Cook během hovoru s investory uvedl, že silné dubnové prodeje byly zčásti způsobeny právě obavami z rostoucích cen kvůli clům.
Bez ohledu na důvody však Apple ukázal, že jeho strategie rozšířeného portfolia iPadů přináší ovoce. Se silnou pozicí na trhu a pravidelnými inovacemi má firma našlápnuto k udržení dominance i v následujících kvartálech.