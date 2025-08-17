Zavřít reklamu

6 věcí, které očekáváme od HomePodu mini 2

Martin Hradecký
První HomePod mini představil Apple téměř před pěti lety a nástupce je konečně na obzoru. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu bude druhá generace připravena na nový ekosystém chytré domácnosti, nabídne rychlejší hardware a vylepšenou konektivitu.

HomePod mini HomePod mini
HomePod mini baleni HomePod mini baleni
HomePod mini krabicka HomePod mini krabicka
HomePod mini uboxing HomePod mini uboxing
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini adapter HomePod mini adapter
HomePod mini baleni HomePod mini baleni
HomePod mini HomePod mini
homePod mini black homePod mini black
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini kabel HomePod mini kabel
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini green light HomePod mini green light
HomePod mini detail HomePod mini detail
Zdroj: Redakce Letem světem Applem
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini display HomePod mini display
HomePod mini textil HomePod mini textil
HomePod mini Apple HomePod mini Apple
Apple HomePod mini Apple HomePod mini
Vstoupit do galerie

1. Zaměření na chytrou domácnost

Nový HomePod mini 2 má být úzce propojen s připravovaným chytrým ekosystémem Applu. Přestože se neočekává podpora Apple Intelligence, měl by fungovat jako klíčový prvek pro ovládání domácích zařízení. O případných vylepšeních Siri zatím nejsou informace.

2. Výkonnější čip

Současný model využívá čip S5 z Apple Watch Series 5 (2019). Druhá generace pravděpodobně dostane čip S9 nebo jeho variantu S10, případně novinku S11. Tyto čipy vycházejí z architektury A13, nabízejí vyšší výkon CPU i GPU, lepší Neural Engine a větší energetickou efektivitu.

3. Vlastní Wi-Fi a Bluetooth čip

Apple plánuje nasadit vlastní Wi-Fi a Bluetooth čip s podporou Wi-Fi 6E. To přinese rychlejší bezdrátový přenos, nižší latenci a lepší stabilitu připojení, zejména v prostředí s více zařízeními.

4. Druhá generace Ultra Wideband čipu

Stejně jako iPhone 15 by měl HomePod mini 2 obsahovat nový UWB čip, který zlepší funkci Handoff a prostorovou orientaci. Díky tomu dokáže přesněji detekovat polohu a orientaci okolních zařízení a automaticky upravit stereo párování.

5. Vylepšená kvalita zvuku

Aktuální HomePod mini má jeden full-range měnič a dva pasivní zářiče. Apple by mohl přidat druhý aktivní měnič pro lepší stereo efekt, vylepšit konstrukci pro hlubší basy a čistější výšky a použít kvalitnější materiály pro přesnější reprodukci.

6. Nové barevné varianty a datum vydání

Přibudou nové barvy, i když konkrétní odstíny zatím nejsou známy. Současná nabídka zahrnuje modrou, žlutou, Mitnight, oranžovou a bílou. Podle Gurmana má být HomePod mini 2 uveden na trh mezi zářím a prosincem 2025.

nove krabicky homepod mini nove krabicky homepod mini
HomePod mini touch HomePod mini touch
Homepod mini nahled Homepod_mini_nahled
HomePod mini 2021 HomePod mini 2021 2
HomePod mini baleni HomePod mini baleni
HomePod mini HomePod mini
Vstoupit do galerie

Pokud se prognózy naplní, můžeme se těšit na kompaktní reproduktor, který nejen lépe hraje, ale také chytřeji komunikuje s ostatními zařízeními v domácnosti.

Zdroj
