6 věcí, které očekáváme od HomePodu mini 2

První HomePod mini představil Apple téměř před pěti lety a nástupce je konečně na obzoru. Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu bude druhá generace připravena na nový ekosystém chytré domácnosti, nabídne rychlejší hardware a vylepšenou konektivitu.
1. Zaměření na chytrou domácnost
Nový HomePod mini 2 má být úzce propojen s připravovaným chytrým ekosystémem Applu. Přestože se neočekává podpora Apple Intelligence, měl by fungovat jako klíčový prvek pro ovládání domácích zařízení. O případných vylepšeních Siri zatím nejsou informace.
2. Výkonnější čip
Současný model využívá čip S5 z Apple Watch Series 5 (2019). Druhá generace pravděpodobně dostane čip S9 nebo jeho variantu S10, případně novinku S11. Tyto čipy vycházejí z architektury A13, nabízejí vyšší výkon CPU i GPU, lepší Neural Engine a větší energetickou efektivitu.
3. Vlastní Wi-Fi a Bluetooth čip
Apple plánuje nasadit vlastní Wi-Fi a Bluetooth čip s podporou Wi-Fi 6E. To přinese rychlejší bezdrátový přenos, nižší latenci a lepší stabilitu připojení, zejména v prostředí s více zařízeními.
4. Druhá generace Ultra Wideband čipu
Stejně jako iPhone 15 by měl HomePod mini 2 obsahovat nový UWB čip, který zlepší funkci Handoff a prostorovou orientaci. Díky tomu dokáže přesněji detekovat polohu a orientaci okolních zařízení a automaticky upravit stereo párování.
5. Vylepšená kvalita zvuku
Aktuální HomePod mini má jeden full-range měnič a dva pasivní zářiče. Apple by mohl přidat druhý aktivní měnič pro lepší stereo efekt, vylepšit konstrukci pro hlubší basy a čistější výšky a použít kvalitnější materiály pro přesnější reprodukci.
6. Nové barevné varianty a datum vydání
Přibudou nové barvy, i když konkrétní odstíny zatím nejsou známy. Současná nabídka zahrnuje modrou, žlutou, Mitnight, oranžovou a bílou. Podle Gurmana má být HomePod mini 2 uveden na trh mezi zářím a prosincem 2025.
Pokud se prognózy naplní, můžeme se těšit na kompaktní reproduktor, který nejen lépe hraje, ale také chytřeji komunikuje s ostatními zařízeními v domácnosti.