Apple Studio Display 2 je na cestě! Dostane supervýkonný čip z iPhone i nové podsvícení

Apple podle nejnovějších informací intenzivně pracuje na nové generaci monitoru Studio Display. Stopy o chystaném zařízení objevil Aaron Perris přímo v interním kódu Applu. Model s kódovým označením J427 by se měl na trhu objevit začátkem roku 2026, což vysvětluje, proč se nyní objevují první testovací zmínky. Jeho chytré funkce má pak zajišťovat čip A19 Pro.
Možná revoluce v obrazu díky mini-LED
O Studio Display 2 zatím není známo mnoho, ale spekuluje se, že Apple nasadí mini-LED podsvícení. Tato technologie by měla přinést výrazně vyšší jas, lepší kontrastní poměr a věrnější podání barev. Pro uživatele, kteří pracují s grafikou, videem nebo fotografiemi, by šlo o zásadní vylepšení, které posune kvalitu zobrazení na úroveň špičkových profesionálních monitorů.
Kromě J427 se v kódu objevila i zmínka o J527. Zatím není jasné, o jaký produkt jde. Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg Apple vyvíjí dvě varianty Studio Display a nakonec vybere jednu pro finální uvedení. Druhou možností je, že J527 odkazuje na zcela nový model Pro Display XDR, i když právě ten prý aktuálně není pro Apple prioritou.
Premiéra po čtyřech letech
Apple svůj poslední monitor uvedl v roce 2022 – šlo o první generaci Studio Display. Od té doby se žádný nový displej neobjevil, a proto fanoušci i profesionálové netrpělivě čekají na novinky. Není jisté, zda Apple nový model skutečně pojmenuje Studio Display 2, nebo sáhne po zcela novém názvu, který by zdůraznil technologický posun.
Podle současných informací by se nový monitor mohl představit spolu s čipy M5 v prvních Mac počítačích, které jsou rovněž plánovány na začátek roku 2026. Pokud se spekulace o mini-LED a dalších vylepšeních potvrdí, půjde o jedno z nejvýraznějších hardwarových uvedení Applu v příštím roce.