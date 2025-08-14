Nový iPad mini nabídne brutální výkon! Apple u něj použije špičkový čip z iPhonu 17 Pro

Apple připravuje novou generaci iPadu mini s kódovým označením J510/J511, která bude vybavena výkonným A19 Pro čipem. Ten se poprvé objeví už letos v září v připravovaných iPhonech 17 Pro. Informace pochází z uniklého Apple kódu, který byl odhalen.
Výkon na úrovni vlajkových lodí
Čip A19 Pro nabídne více grafických jader než standardní A19, což zajistí výrazně vyšší grafický výkon. Podle úniků bude existovat i „binned“ varianta A19 Pro, ponížená o jedno jádro, která by mohla zamířit do modelu iPhone 17 Air. Aktuální iPad mini z roku 2024 využívá A17 Pro čip z iPhonu 15 Pro, takže přechod na A19 Pro je logickým krokem vpřed.
OLED displej a nejasný termín uvedení
Zatím není jasné, kdy Apple nový iPad mini představí. Některé spekulace mluví o verzi s OLED displejem už v roce 2026, jiné ale posouvají uvedení až na rok 2027. Jisté je, že Apple nechce malý tablet opomíjet a chystá mu výrazný výkonový upgrade.
Fotogalerie
Kromě iPadu mini pracuje Apple také na nové generaci levného iPadu (kódové označení J581/J582), který má dostat čip A18. Tento model by se mohl objevit už na jaře příštího roku, čímž by Apple doplnil nabídku dostupných tabletů.
Pro fanoušky kompaktních a výkonných tabletů to znamená jediné – iPad mini s A19 Pro bude ještě rychlejší, úspornější a připravený na nejnáročnější aplikace i hry.
Všechno to u miniho dokáže zabít displej s malou obnovovací frekvencí. Snad už tuto chybu nebudou opakovat u žádného nového produktu. Potom je fuk co to má za výkon, když je vše na pohled trhané.
nejsem si jistý, že zrovna výkon je to, co mini primárně trápí. Kdyby raději investovali do fotoaparátu.