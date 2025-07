Nová Apple TV přijde ještě letos! Nabídne řadu novinek a možná i super cenovku

Apple TV se letos dočká nové generace, a podle uniklých informací nás čeká několik zásadních změn – od rychlejšího připojení přes inteligentní funkce až po možnou radikální slevu. Zde je vše, co o nadcházejícím modelu víme.

Rychlejší připojení, nový čip a možná vestavěná kamera

Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg bude nová Apple TV vybavena zcela novým kombinovaným čipem pro Wi‑Fi a Bluetooth z dílny Applu. Ten by měl podporovat Wi‑Fi 6E, nebo dokonce Wi‑Fi 7, což by mohlo znamenat rychlosti přes 40 Gbps – čtyřikrát více než Wi‑Fi 6E. To přinese nižší latenci a lepší stabilitu připojení, což ocení hlavně nároční uživatelé a hráči.

Stávající Apple TV běží na čipu A15 Bionic z roku 2022, ale očekává se přechod na A18 nebo A19, což by výrazně zvýšilo výkon a mohlo přinést podporu pro Apple Intelligence i v systému tvOS.

Zásadní novinkou by mohla být také vestavěná kamera pro FaceTime hovory, díky čemuž by uživatelé nemuseli používat iPhone nebo iPad jako externí kameru. Apple už dříve naznačil, že zvažuje také ovládání pomocí gest, které by reagovalo na pohyby rukou. Přesné detaily ale zatím chybí.

Chytrá FaceTime vylepšení a cena, která překvapí

Nový systém tvOS 26 přináší další posun v oblasti videohovorů. Kromě personalizovaných vizitek kontaktů se rozšiřují i živé titulky – nově budou dostupné i ve francouzštině, němčině, japonštině, korejštině, mandarínštině a španělštině, ale čeština zatím chybí. Apple TV tak dokáže zobrazit přepisy hovorů v reálném čase ve více jazycích. Nechybí ani notifikace o příchozích hovorech přímo na obrazovce, s možností odpovědi přes HomePod nebo iPhone.

Analytik Ming-Chi Kuo už dříve uvedl, že Apple plánuje cenově dostupnější Apple TV. Mluvilo se o ceně pod 100 dolarů (u nás odhadem kolem 2500 Kč), která by mohla konkurovat levným řešením od Amazonu a Roku. Historicky se Apple TV už v minulosti prodávala za 99 dolarů – konkrétně v letech 2010 a 2012. Dokonce se cena později snížila až na 69 dolarů.

V současnosti začíná Apple TV na 4 190 Kč za 64 GB, zatímco 128GB verze s ethernetem vychází na 4 790 Kč. Pokud by Apple skutečně nabídl nový model za cenu kolem 99 dolarů tedy asi 2000 Kč bez daně (odhadem kolem 2500 Kč s daní a dalšími poplatky), šlo by o zásadní krok, který by mohl Apple TV zpřístupnit širšímu publiku.

Kdy se dočkáme?

Podle Gurmana dorazí nová Apple TV na konci letošního roku. Nejpravděpodobnějšími měsíci jsou září nebo říjen, ale není vyloučen ani listopad či prosinec. Ať už bude datum jakékoliv, jedno je jisté – Apple TV se chystá vstoupit do další éry, kde bude rychlejší, chytřejší a levnější než kdy dřív.