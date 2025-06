iOS 26 odhalil vývoj nové verze Apple Vision Pro!

Společně s příchodem iOS 26 a dalších představil Apple na WWDC 2025 také novou verzi vývojářského nástroje Xcode 26. A právě v něm se objevila zmínka o novém modelu náhlavní soupravy Apple Vision Pro. Podle zjištění serveru 9to5Mac obsahuje Xcode 26 označení „Apple Vision Pro 4K„, které je použito pro aktuálně prodávaný model, jenž byl uveden na trh v únoru 2024. Vedle tohoto názvu se však objevuje i zjednodušená varianta „Apple Vision Pro“, což naznačuje, že Apple zřejmě plánuje rozšíření produktové řady, podobně jako u iPhonů.

Dlouhodobé spekulace hovoří o levnější verzi náhlavní soupravy, pracovně označované jako „Apple Vision„. Tato varianta by měla mít nižší rozlišení displeje a nižší cenu kolem 2000 dolarů, což je stále dost. Testovány měly být například displeje s hustotou 1500 pixelů na palec, zatímco stávající model nabízí zhruba 3800ppi. Nižší cena by měla být dosažena také pomocí méně výkonného čipu řady A (jako v iPhonech) a případným tetheringem k iPhonu nebo Macu, který by zařízení poskytl výpočetní výkon. Apple tak zřejmě má v úmyslu cílit na širší spektrum uživatelů. Zároveň se připravuje přímý nástupce Apple Vision Pro, který by mohl být vybaven čipem M5, novým titanovým tělem a potenciálně i tmavě modrou barevnou variantou. Vedle headsetů Apple údajně pokračuje i v pracích na chytrých brýlích Apple Glass, které by mohly dorazit v roce 2026, Tedy po více než deseti letech spekulací.