Apple headsety a chytré brýle: Jaká je jejich nejbližší budoucnost?

Brzy to bude dva roky od představení Vision Pro na předloňském WWDC. Ačkoliv prodeje Vision Pro zatím nenaplnily očekávání, množství uniklých informací naznačuje, že společnost aktivně pracuje na hned několika dalšíchmodelech. Otázkou zůstává, jakým směrem se společnost vydá. Uvidíme, zda upřednostní levnější model, který by mohl oslovit masy (podobně jako Meta Quest), nebo se soustředí na verzi pro profesionály.

Vision Air: Odlehčený nástupce Vision Pro

Od chvíle, kdy byl Vision Pro představen, se spekuluje o jeho levnější variantě. Ta by mohla nést jméno Vision Air a podle Marka Gurmana z Bloombergu je Apple v pokročilé fázi jeho vývoje. Cílem je snížit nejen cenu, ale i hmotnost zařízení. Očekává se, že Vision Air bude mít černou barvu a na trh dorazí koncem roku 2025 nebo začátkem 2026.

Enterprise model: Vision Pro jako doplněk k Macu

Zatímco Vision Air má být levnou alternativou, druhá verze má mít profesionální využití. Apple údajně připravuje zařízení, které bude sloužit jako doplněk k Macu a nikoliv jako samostatný headset. Tento nový model má být zaměřen na ultra nízkou latenci pro streamování obrazovky počítače nebo práci s náročnými a profesionálními aplikacemi. Apple plánuje produkt využívat například pro simulaci pro piloty nebo asistenci chirurgům.

AR brýle bez displeje

Do budoucna Apple plánuje i chytré brýle, které mají připomínat Ray-Ban od Mety. Tyto lehké brýle by neměly mít displej, ale budou vybaveny kamerou, mikrofony a reproduktory. Tedy ideální produkt pro interakci s AI asistenty. Podle Gurmana by se mohly objevit na trhu už v roce 2026.