Meta láká špičkové AI mozky na absurdní částky. Ani miliarda dolarů ale občas nestačí

Meta sice promeškala nástup chytrých telefonů, ale šéf společnosti Mark Zuckerberg se rozhodně nechce nechat vyšachovat ze „souboje o budoucnost výpočetní techniky“. Společnost proto masivně investuje do dvou klíčových oblastí. Rozšířené reality a umělé inteligence. A to až absurdně vysokými částkami. Podle nejnovějších informací Meta oslovila více než tucet špičkových AI výzkumníků z laboratoře Thinking Machines Lab s cílem přetáhnout je do nově vzniklého týmu Meta Superintelligence Labs. Ten má být jádrem vývoje v oblasti generativní AI, která má v budoucnu pohánět zařízení jako AR brýle či chytré asistenty.

Jednomu z vědců byla údajně nabídnuta neuvěřitelná suma 1 miliardy dolarů, rozložená do několika let. Ostatní nabídky se pohybovaly v rozmezí 200 až 500 milionů dolarů, s tím, že v prvním roce by si někteří přišli až na 100 milionů dolarů. Překvapivě však žádný z oslovených vědců nabídku nepřijal. A proč? Anonymní zdroje tvrdí, že hlavní důvodem je nedůvěra vůči vedení Mety a obavy spojené s tím, jak firma s AI technologiemi nakládá.

Meta už stihla přetáhnout čtyři výzkumníky od Applu během jediného měsíce. Zuckerberg věří, že umělá inteligence bude klíčovým prvkem nové výpočetní éry, kde hlavní roli sehrají zařízení jako AR brýle. Meta už investovala miliardy do své divize Reality Labs, která stojí za produkty jako VR headset Meta Quest 3 nebo chytré brýle Ray-Ban.