Meta má nový plán, jak na vás ještě lépe cílit reklamy!

Meta oznámila zásadní změnu: od 16. prosince 2025 začne využívat vaše konverzace s Meta AI v aplikacích Facebook, Instagram, WhatsApp a Messenger k personalizaci obsahu a cílení reklam.
Použití bez reklamy nelze
Textové i hlasové interakce budou sloužit k tomu, aby se vám zobrazovaly příspěvky, Reels a reklamy odpovídající vašim zájmům. Pokud se s AI bavíte o turistice, uvidíte reklamy na trekové boty – stejně jako byste označili turistickou stránku „líbí se mi“.
Problémem je, že není možné se z tohoto systému odhlásit. Meta tvrdí, že doporučení lze ovlivnit pomocí nastavení Ad Preferences nebo blokováním jednotlivých inzerentů, ale konverzace s Meta AI zůstanou zdrojem dat. Jedinou cestou, jak se vyhnout jejich využití, je službu vůbec nepoužívat.
Meta přitom slibuje, že citlivé kategorie jako sexuální orientace, politické názory, zdraví, etnický původ či náboženství nebudou pro cílení použity. Také konverzace uskutečněné před 16. prosincem se do systému nezapočítají.
U nás zatím EU funkci blokuje
Změna se dotkne uživatelů ve většině zemí světa, výjimkou je EU, Velká Británie a Jižní Korea, kde platí přísnější pravidla ochrany dat. Meta uživatelům zašle upozornění přímo v aplikacích i e-mailem před samotným spuštěním.
Meta tak podniká další krok k hlubší integraci AI do svého reklamního ekosystému, ale kritici varují, že absence možnosti odmítnutí je pro uživatele zásadním zásahem do soukromí.