Meta předehnala Apple! Její nové chytré brýle jsou levné, vypadají jako klasické Ray-Bany a umí toho spoustu

Meta se už delší dobu snaží přesvědčit svět, že budoucnost nebude jen o telefonech v kapsách a počítačích na stole, ale také o zařízeních, která budete mít přímo na očích. A zatímco Google Glass před lety spíše vyděsily než zaujaly, Mark Zuckerberg letos na konferenci Meta Connect ukázal, že když se spojí klasický design s chytrými technologiemi, může z toho být produkt, který má šanci prorazit. Řeč je o nových Meta Ray-Ban Display, tedy chytrých brýlích, které na první pohled vypadají jako obyčejné Ray-Bany, ale při bližším zkoumání v pravém skle ukrývají displej s rozlišením 600×600 pixelů a svítivostí 500 nitů. Jasně, nejedná se o tak oslnivé parametry, které nabízí Apple Vision Pro, ale pravdou je, že z hlediska využitelnosti bude řešení od Mety takřka 100% daleko lepší.
Fotogalerie
Brýle se neopírají jen o samotný displej. Meta k nim vyvinula i Meta Neural Band coby chytrý náramek, který rozpoznává pohyby ruky a gesta. Díky němu můžete rozhraní ovládat bez dotyků, ať už jde o psaní krátkých zpráv, „stisk“ virtuálních tlačítek nebo práci s jednoduchým menu. Právě tento způsob ovládání může být tím, co uživatele přesvědčí, že brýle nejsou jen hračka, ale reálně použitelný nástroj do každodenního života. Náramek navíc vydrží na jedno nabití 18 hodin a je voděodolný, takže se hodí i na delší cesty nebo sport.
Samotné brýle pak kromě displeje nabídnou i vestavěného AI asistenta, který umí reagovat na to, co vidíte nebo slyšíte, a dokáže vám okamžitě nabídnout doplňující informace. Zvuk se přitom šíří přes reproduktory integrované do nožiček brýlí, takže k jejich používání nepotřebujete sluchátka. A protože Meta vsadila na otevřený design, můžete si vybrat ze dvou barevných provedení (černého a pískového), přičemž prodej startuje 30. září s cenou 799 dolarů.
Zuckerberg ale nezůstal jen u vlajkového modelu. Představil také levnější variantu Ray-Ban Meta (Gen 2) za 329 dolarů s možností natáčet 3K video a osmihodinovou výdrží, a sportovní Oakley Meta Vanguard za 499 dolarů, která láká na 12Mpx širokoúhlou kameru a integraci se službami jako Strava či Garmin.Jak se tedy zdá, Meta má za sebou další důležitý krok, který jí může otevřít cestu k masovému přijetí chytrých brýlí. Namísto experimentu, který znali jen technologičtí nadšenci, tu máme produkt, který kombinuje design, praktické funkce a potenciál stát se běžnou součástí života. Jestli se to opravdu podaří, ukážou až následující měsíce.