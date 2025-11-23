Navštívili jsme Ray-Ban Meta Pop-Up na 5th Avenue: perfektní místo se skvělou atmosférou!

Meta před pár dny otevřela na 5th Avenue svůj Pop-Up Store, ve kterém máte možnost vyzkoušet si vše, co nabízí. Samozřejmě se bavíme o hardwaru, a tak zde najdete brýle Ray-Ban Meta, Ray-Ban Meta Display, Oakley Meta nebo Meta Quest. Veškeré produkty si můžete otestovat v prostoru orientovaném na New York a jeho skateboardingovou kulturu. Jsou zde rozmístěné různé prvky připomínající právě tuto kulturu, které můžete využít při testování Meta AI.
Kromě toho se zde můžete občerstvit, vytisknout si nálepky, které vám Meta AI vytvoří dle vlastního promptu, a pokud vlastníte brýle Ray-Ban Meta, máte také možnost nechat si zdarma vygravírovat na jejich pouzdro unikátní obrázky, které Meta navrhla pouze pro tento obchod na 5th Avenue. Kromě nich pak můžete krabičku doplnit například i o své jméno. To vše zabere zhruba deset minut, tedy na počkání.
Fotogalerie
Co mě extrémně mile překvapilo, byli všichni zaměstnanci. Ti jsou nesmírně milí, nabízí vám kávu, vodu, demo produktů, na které jinak čekáte dlouhé měsíce, a to vše s naprostou vlídností. Když jsem si ještě jednou vyzkoušel Ray-Ban Meta Display, řekl jsem na konci dema upřímně, že si myslím, že brýle v mém životě dopadnou stejně jako Vision Pro, na což mi člověk z Met y odpověděl, že to naprosto chápe a že jde zatím spíš o technologické demo než hotový produkt. Žádné nucení ke koupi, žádné přesvědčování — prostě naprosto příjemný rozhovor.
Fotogalerie #2
Tohle se podle mě rozhodně povedlo a Meta si zaslouží palec nahoru. Vyzkoušet si zde můžete na počkání cokoli, co Meta nabízí, můžete se zdarma občerstvit (což se na místě, kde půllitr vody stojí 5 $ a káva 10 $, vážně hodí), můžete si zajít na toaletu a můžete zde strávit příjemný čas bez toho, aby vás někdo přesvědčoval o tom, že Meta je nejlepší. Pokud budete mít možnost, rozhodně se zde zastavte — stojí to za to. A pokud se vám navíc jakýkoli produkt zalíbí, včetně zcela nedostatkových Ray-Ban Meta Display, můžete si jej okamžitě koupit v jakékoli barvě a velikosti. Skladem totiž mají skutečně vše.