Meta AI dorazila na Mac. Umí se dívat na obrazovku a diktovat za vás

Meta to s umělou inteligencí evidentně myslí čím dál vážněji. Společnost nyní vydala vůbec první samostatnou desktopovou aplikaci Meta AI pro Mac, která má být výrazně schopnější než dosavadní mobilní verze. A rozhodně nejde jen o chatbot v malém okně prohlížeče. Aplikace je totiž vytvořená přímo pro macOS a nabízí několik funkcí, které mohou být při každodenní práci překvapivě užitečné. Osobně mě přitom nejvíc zaujal fakt, že Meta AI umí pracovat s tím, co máte právě otevřené na obrazovce. To je podle mě přesně směr, kterým se budou AI asistenti na počítačích postupně ubírat. Místo neustálého kopírování textu nebo nahrávání screenshotů prostě AI řeknete, na co se má podívat.
Stačí stisknout Option + Space
Meta AI se dá na Mac rychle vyvolat klávesovou zkratkou Option + Space, která zobrazí malé okno přímo nad tím, co právě děláte. Můžete se jí zeptat na otázku, nechat si něco vysvětlit nebo třeba požádat o pomoc s obsahem, který máte právě otevřený.
Zajímavá je také funkce diktování. Podržením příslušné klávesové zkratky můžete začít mluvit a Meta AI váš hlas převede na text, který následně vloží do prakticky libovolné aplikace. Hodit se to může při psaní e-mailů, dokumentů nebo třeba při programování.
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Meta AI se může dívat na obrazovku
Ještě zajímavější je možnost připojit k chatu konkrétní okno z Mac. Pokud aplikaci udělíte potřebná oprávnění pro nahrávání obrazovky a přístup k funkcím zpřístupnění, Meta AI dokáže přečíst viditelný text a pořídit screenshot daného okna. Následně můžete AI požádat například o vysvětlení toho, co vidí, nebo o návrhy, jak s obsahem pracovat. Důležité ale je, že zatím nejde o plnohodnotné ovládání Mac. Meta AI se na obrazovku podívá a poradí vám, ale sama za vás aplikace neovládá. A to je podle mě trochu škoda. ChatGPT nebo Claude už dnes dokážou v některých scénářích jít podstatně dál a právě schopnost skutečně provést úkol místo uživatele může být jednou z největších výhod AI asistentů.
Meta míří hlavně na tvůrce a firmy
Meta navíc novou aplikaci výrazně propojuje se svým ekosystémem. Meta AI dokáže pracovat například s účty na Instagramu a Facebooku, reklamními kampaněmi nebo Google Workspace. Tvůrcům a menším firmám může pomoci analyzovat výkon příspěvků, připravovat nový obsah nebo vytvářet dokumenty a prezentace. Samotná aplikace je zatím ve fázi beta a podle prvních zjištění funguje nativně na Mac s Apple silicon a macOS 15 nebo novějším. Nejde tedy o převlečenou webovou aplikaci nebo port z iPad.
Meta AI tak vstupuje do už poměrně přeplněného světa AI aplikací pro Mac. A upřímně, konkurence je v tomto případě jen dobře. Čím více se budou ChatGPT, Claude, Gemini a nyní i Meta AI předhánět v tom, co za nás na Mac dokážou udělat, tím rychleji se AI asistenti stanou skutečně užitečnou součástí běžné práce.