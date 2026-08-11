Ray-Ban Meta dostávají jednu z nejzásadnějších aktualizací, která významně prodlužuje záznam videa

Společnost Meta uvolnila novou verzi operačního systému pro brýle Ray-Ban Meta. Jedná se konkrétně o verzi 27 a rozhodně ji můžeme uvolnit za jednu z nejzásadnějších které kdy Meta vydala. Zatím co na samém začátku dokázaly brýle zaznamenat maximálně 60 vteřin záznamu v kuse, později Meta pomocí aktualizace tuto hodnotu vylepšilan a 3 minuty. Nyní přichází s aktualizací 27 další změna a Ray-Ban Meta nově umožní natočit až 5 minut dlouhé video ve full HD rozlišení při 30 FPS. Aktualizace je dostupná pro Ray-Ban Meta 2, Oakley Meta GSTN, Oakley Meta Vanguard a Meta Glasses Collection.
Tím však aktualizace nekončí. Další ze zajímavých novinek je propojení chytrých brýlí s populárními golfovými aplikacemi 18Birdies a Arccos. Meta AI díky tomu dokáže poskytovat užitečné informace přímo během hry, aniž by golfista musel vytahovat telefon nebo přerušovat své tempo. Brýle mohou například sdělit vzdálenost ke greenu, doporučit vhodnou hůl nebo zaznamenat skóre. Po propojení s podporovanou golfovou aplikací stačí funkci spustit hlasovým příkazem „Hey Meta, start a round of golf“. Brýle se tak mohou v podstatě proměnit v osobního golfového asistenta, kterého má hráč neustále k dispozici.
Meta dále rozšiřuje možnosti komunikace. Nově lze hlasovým příkazem zahájit videohovor přes WhatsApp, Messenger nebo Instagram Direct, zatímco telefon může zůstat v kapse. Uživatel například jednoduše řekne „Hey Meta, video call Jonah on WhatsApp“ a brýle se postarají o zbytek. Rozšířila se také jazyková podpora. Nově přibyla turečtina, která je podporována nejen pro ovládání zařízení, ale také pro hovory a zprávy, pořizování médií, ovládání hudby a komunikaci s Meta AI.
Meta AI nové generace přichází s Muse Spark
Velká část novinek dorazila již s verzí 26. Jednou z nejvýznamnějších je Muse Spark, tedy nová generace Meta AI určená pro chytré brýle. Meta slibuje chytřejší odpovědi, lepší vizuální vnímání okolního světa a celkově schopnějšího asistenta pro každodenní úkoly. Muse Spark má však zatím poměrně zásadní omezení. Funkce je dostupná pouze uživatelům ve Spojených státech a Kanadě.
Meta zároveň postupně zavádí nové předplatné Meta One, které propojuje prémiové funkce napříč Instagramem, Facebookem a WhatsAppem. Součástí má být také rozšířený přístup k AI funkcím v aplikacích společnosti a právě v chytrých brýlích. Vyšší tarif Meta One Premium nabídne mimo jiné možnost intenzivnějšího využívání funkce zesílení konverzace a prémiovou podporu zařízení. Meta tak začíná kolem svých chytrých brýlí budovat také placený ekosystém služeb.
Brýle pořídí lepší fotografie
Vylepšení se dočkaly rovněž fotoaparáty. Funkce Dynamická fotka automaticky pořídí několik snímků v rychlém sledu, ze kterých si následně můžete vybrat ten nejpovedenější. Hodit se to může zejména při fotografování pohybujících se objektů nebo okamžiků, které se jen obtížně opakují. Druhou novinkou je Ultra HDR. Jeho cílem jsou především živější fotografie s bohatšími a realističtějšími barvami a lepším podáním scény odpovídajícím tomu, co uživatel skutečně viděl.
Velmi praktickou funkcí je zesílení konverzace. Brýle dokážou v hlučném prostředí zvýraznit hlas člověka stojícího před uživatelem. V restauraci, kanceláři, na večírku nebo jiném hlučném místě by tak mělo být podstatně jednodušší vést běžnou konverzaci. Meta funkci postupně zpřístupňuje v řadě zemí včetně USA, Kanady, Spojeného království, Austrálie, Německa, Francie, Itálie, Japonska, Jižní Koreje, Španělska, Rakouska nebo dalších evropských států.
Instagram Instants a lepší WhatsApp
Další novinkou jsou Instagram Instants. Jde o způsob sdílení spontánních momentek s přáteli, které ostatní uživatelé vidí pouze omezenou dobu. Autorovi přitom mohou zůstat uložené v archivu až jeden rok. Pro vytvoření a sdílení momentky není nutné sahat po telefonu – postačí příkaz „Hey Meta, share an Instant“. Výrazně se rozšiřují také možnosti WhatsAppu. Uživatel může zahájit skupinový hlasový chat na telefonu a následně v něm pokračovat prostřednictvím brýlí. Během konverzace tak může například poslouchat hudbu, fotografovat nebo využívat další funkce zařízení a přitom zůstávat ve spojení se skupinou. Praktičtější jsou rovněž samotné hovory. Pomocí hlasových příkazů lze mikrofon ztlumit nebo znovu aktivovat, přepnout kameru během videohovoru či celý hovor ukončit. Vše tedy může probíhat bez použití rukou.
Meta myslí také na jednu z nejdůležitějších vlastností chytrých brýlí – výdrž baterie. V nastavení zařízení se objevil režim úspory baterie, který omezuje energeticky nejnáročnější funkce a díky tomu dokáže prodloužit dobu provozu brýlí. Vylepšen byl také režim hlubokého spánku neboli hibernace. V některých situacích by se díky změnám měly brýle probouzet a spouštět rychleji než dříve.
Majitelé iPhonů dostávají Wi-Fi Aware
V rámci programu Early Access mohou uživatelé iPhonů vyzkoušet funkci Wi-Fi Aware. Jejím cílem je zjednodušit import médií a aktualizace. Po aktivaci by se při importování fotografií a videí již neměla opakovaně zobrazovat výzva aplikace Meta AI k připojení k Wi-Fi síti. Funkci lze aktivovat v nastavení zařízení v sekci Early Access, kde je potřeba vyhledat položku Wi-Fi Aware.
Brýle nově získávají plnohodnotnou podporu japonštiny a korejštiny. Uživatelé tak mohou zařízení ovládat a komunikovat s ním přirozeně ve svém jazyce, což je pro další globální rozšiřování chytrých brýlí poměrně zásadní krok. Ještě výrazněji se rozšiřuje živý překlad. Meta přidává podporu dalších 14 jazyků, díky čemuž se z brýlí postupně stává zajímavý pomocník také při cestování a komunikaci s lidmi v zahraničí. Právě kombinace kamer, mikrofonů, reproduktorů, živého překladu a Meta AI ukazuje, kam chce společnost celý koncept chytrých brýlí v následujících letech posouvat. Nově přidané jazyky: arabština, nizozemština, finština, řečtina, hindština, indonéština, japonština, korejština, mandarínština, ruština, švédština, thajština, turečtina a vietnamština.