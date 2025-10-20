Blíží se spuštění Meta AI v Česku? Vše tomu nasvědčuje!

Umělá inteligence hýbe v posledních měsících světem čím dál tím víc a nezdá se, že by se měl v brzké době tento trend jakkoliv změnit. Ba právě naopak, na světlo světa se dostává čím dál tím více AI novinek, které mají uživatelům usnadnit každodenní činnosti. Svůj systém AI funkcí vyvíjí třeba i Meta, která jej označuje coby Meta AI a která skrze něj chce vylepšit zejména své komunikační aplikace Messenger či WhatsApp o nové možnosti psaní, potažmo generování obrázků. V České republice sice tyto funkce zatím k dispozici nejsou (byť vlákno Meta AI je již nějakou chvíli v Messengeru k dispozici), nicméně zdá se, že se zde spuštění pomalu, ale jistě blíží. Ostatně, mrkněte sami na screenshoty níže.
Fotogalerie
Jak můžete sami vidět, do Messengeru přibyly nové ikony pro AI funkce při psaní či posílání fotek. Háček je však v tom, že jakmile na ně tapnete, vše je v nich sice k dispozici v češtině, nicméně nic se nestane, protože daná funkce vždy selže a oznámí to hláškou „Něco se nepovedlo“. Stejně tak se stále nechce mluvit česky Meta AI ve vlákně chatu. I nadále je sice v jeho rozepsané zprávě vidět, že česky umí docela dobře, nicméně nakonec se vám odešle zpráva, ve které Meta AI tvrdí, že češtinu zatím neovládá. Nechme se tedy překvapit, na jak dlouho. Přípravy na spuštění jsou totiž čím dál tím evidentnější.