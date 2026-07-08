Meta AI přidává funkci, která kompletně změní vaše fotky. Brzy se dočká i WhatsApp či Messenger

Meta výrazně posouvá své AI schopnosti. Do aplikace Meta AI totiž přidává nový generátor obrázků Muse Image, který nebude fungovat jen jako samostatný nástroj, ale postupně se stane součástí WhatsAppu, Instagramu, Facebooku i Messengeru. Cílem je nabídnout uživatelům podobně pokročilé možnosti, jaké dnes poskytuje například ChatGPT nebo Gemini.
Nový generátor obrázků zamíří napříč celým ekosystémem Meta
Muse Image je prvním modelem pro generování obrázků vytvořeným v rámci nové divize Meta Superintelligence Labs. Dokáže vytvářet obrázky z textových zadání, upravovat existující fotografie, kombinovat více referenčních snímků nebo například měnit styl fotografií podle přání uživatele. Meta slibuje také výrazně lepší práci s textem uvnitř obrázků, což byla dosud slabina mnoha AI generátorů.
Nejde však jen o samostatnou aplikaci. Nový model bude pohánět také více než 30 nových AI efektů pro Instagram Stories, nabídne generování obrázků přímo ve WhatsAppu a postupně se objeví i ve Facebooku a Messengeru. Díky tomu bude možné vytvářet nebo upravovat grafiku prakticky bez opuštění jednotlivých aplikací.
Meta chce dohnat konkurenci
Představení Muse Image je dalším důkazem toho, že Meta výrazně zrychluje vývoj umělé inteligence. Po reorganizaci AI divize a vzniku Meta Superintelligence Labs investuje společnost obrovské prostředky do vývoje modelů, které mají konkurovat řešením od OpenAI, Googlu nebo Anthropic. Podle Mety nový model zvládá lépe porozumět složitějším zadáním, umožňuje přesnější úpravy obrázků a nabízí širší kreativní možnosti než předchozí generace nástrojů. Firma zároveň potvrdila, že už pracuje také na modelu Muse Video, který bude určen pro generování videí pomocí umělé inteligence.
Pro uživatele WhatsAppu a Instagramu to znamená jediné – AI se stane mnohem přirozenější součástí každodenního používání těchto aplikací. Namísto přecházení do specializovaných služeb bude možné vytvářet nebo upravovat obrázky přímo tam, kde lidé běžně komunikují se svými přáteli nebo publikují obsah. Právě tato hluboká integrace může být jednou z největších výhod, kterou bude chtít Meta v souboji s konkurencí využít.