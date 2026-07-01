Obří aktualizace Ray-Ban Meta 26 přináší chytrým brýlím od Meta nové AI a lepší fotografie!

Ray-Ban Meta 26 je nyní dostupná pro všechny majitele chytrých brýlí Ray-Ban Meta a přináší extrémní množství novinek, včetně nové generace Meta AI. Aktualizace je již dostupná přes aplikaci Meta AI a to pro všechny generace brýlá Ray-Ban Meta s výjímkou Ray-Ban Meta Display, které mají vlastní aktualizace. Brýle stačí připojit k aplikaci Meta AI v iOS nebo Android a pokud vám náhodou sami nenabídnou aktualizaci, pak Na to, co vše přináší nová aktualizace se můžete podívat ve výpisu novinek níže.
AI
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Muse Spark: Brýle jsme vybavili Meta AI nové generace. Můžete se tedy těšit na ještě užitečnějšího pomocníka při zvládání kažodenních úkolů, který nabídne chytřejší odpovědi a lepší vizuální vnímání.
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Předplatné Meta One: Postupně zavádíme předplatné Meta One. Otvírá cestu k prémiovým funkcím na Instagramu, Facebooku a WhatsAppu. Nabízí taky lepší přístup k AI funkcím v našich aplikacích a AI brýlích. Když si předplatíte tarif Meta One Premium, budete moct ve větší míře používat zesílení konverzace a využívat prémiovou podporu zařízení. Další informace
Ještě lepší snímky
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Dynamická fotka: Funkce Dynamická fotka automaticky pořídí několik snímků najednou. Z těch si pak vyberete ten nejpovedenější. Zásadní fotografické momenty už vám nikdy neutečou.
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Fotka Ultra HDR: Fotka Ultra HDR zajistí fotky plné života se sytějšími a realističtějšími barvami, které odpovídají skutečnosti.
Vše lépe na doslech
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Zesílení konverzace: I v hlučných prostředích, jako jsou restaurace, rušné kanceláře nebo večírky, kde není slyšet vlastního slova, budete lépe slyšet, co vám lidé říkají. Zesílení konverzace vám zesílí hlas člověka před vámi, který na vás mluví. Můžete si tak kdekoli bez obav povídat a navazovat kontakty. Funkci postupně zavádíme v následujících zemích: USA, Kanada, Spojené království, Austrálie, Irsko, Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Indie, Itálie, Japonsko, Mexiko, Nizozemsko, Norsko, Jižní Korea, Španělsko, Švédsko a Spojené arabské emiráty.
Komunikace a sdílení
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Instagram Instants: Instants přináší nový způsob, jak se s přáteli podělit o spontánní momentky bez příkras. Momentky vidí ostatní jen po krátkou dobu, ale vám se do archivu uloží až na jeden rok. Tak je vyzkoušejte. Stačí říct „Hey Meta, share an Instant“ (Hey Meta, sdílej momentku).
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Hlasové chaty ve WhatsAppu: Zahajte ve WhatsAppu na telefonu skupinový hlasový chat, pak si ho uložte a kdykoli po něm sáhněte. Poslouchejte hudbu, handsfree pořizujte snímky a poslechněte si statistiky ze cvičení – a při tom všem buďte pořád ve spojení se skupinou. Chat se dá ztišit tlačítkem akce (pokud je nakonfigurované) nebo hlasem. Stejně můžete ztišení taky zrušit.
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Hlasové příkazy v hovoru: Během hovoru můžete hlasem hovor ztišit nebo ztišení zrušit, přepnout kameru na videohovor nebo hovor ukončit.
Utility
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Režim úspory baterie: Zapněte si v nastaveních zařízení režim úspory baterie. Omezí funkce, které baterii hodně vybíjí, a výrazně vám prodlouží dobu provozu zařízení.
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[Early Access] Wi-Fi Aware: Uživatelé iPhonu se můžou těšit na plynulejší import i aktualizace. Uživatelům se zapnutou funkcí se při importu médií už nezobrazí výzva „Aplikace Meta AI se chce připojit k síti Wi-Fi…“. Pokud chcete funkci zapnout, přejděte na Nastavení zařízení > Early Access a najděte Wi-Fi Aware.
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Hibernace brýlí: Vylepšili jsme režim hlubokého spánku. Spouštění brýlí je teď v některých případech rychlejší.
Rozšíření podpory jazyků
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Podpora japonštiny a korejštiny: Zařízení plnohodnotně funguje i v japonštině a korejštině. Můžete přirozeně mluvit a používat plynulé prostředí v jazyce, který vám nejvíc vyhovuje.
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Nové jazyky překladu: Živý překlad nově podporuje 14 jazyků. Ať vás život zavede kamkoli, můžete si s lidmi v reálném čase povídat. Nově přidané jazyky: arabština, holandština, finština, řečtina, hindština, indonéština, japonština, korejština, mandarínština, ruština, švédština, thajština, turečtina a vietnamština.
Brýle Meta Ray-Ban lze zakoupit zde