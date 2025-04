Facebook, Instagram a další Meta aplikace blokují Apple Intelligence!

Fanoušci Apple Intelligence dostávají od Marka Zuckerberga poměrně tvrdí direkt. Jeho Meta se totiž rozhodla odříznout své aplikace od jakékoliv podpory Apple Intelligence, což jinými slovy znamená, že žádné funkce z AI systému představeného Applem v loňském roce nejsou v Messengeru, Facebooku, Instagramu či WhatsApp k dispozici. Důvod je jednoduchý – Meta AI.

Nepodpora Apple Intelligence v aplikacích Mety není ve výsledku žádným překvapením hned z několika důvodů. Jedním z nich je samozřejmě Meta AI, která zvládá do značné míry to, co Apple Intelligence, přičemž dalším je bezesporu napjatý vztah mezi Metou a Applem kvůli názoru na soukromí uživatelů a řadu dalších věcí. Ostatně, sám Zuckerberg se v minulosti nesčetněkrát do Applu obul právě za to, jak Apple podniká. Faktem však je, že pro Apple je nepodpora Apple Intelligence v aplikacích Mety rozhodně solidní nepříjemností. Popularita jeho AI totiž zatím není úplně valná a absence podpory ve velkých aplikacích tak musí logicky bolet. Jelikož je však možnost nepodpory umožňuje sám Apple coby volbu pro vývojáře, ve výsledku mu nezbývá nic jiného než se s touto patálií smířit.