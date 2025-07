Spotify má už skoro 700 milionů uživatelů, s růstem předplatitelů pomohl i Apple

Hudební streamovací gigant Spotify má za sebou další kvartál, který perfektně vystihuje realitu celého tohoto byznysu. Čísla totiž na první pohled vypadají fantasticky, když například základna uživatelů narostla meziročně o 11 % na 696 milionů, počet platících předplatitelů dokonce o 12 % na celkových 276 milionů. Výnosy se pak dostaly na 4,2 miliardy eur a hrubá marže na 31,5 %, což je mimochodem nejlepší výsledek za dlouhou dobu. Přesto je však švédská platforma zpět v červených číslech. Proč?

Spotify je jako firma registrována ve Švédsku, což s sebou nese i tamní specifika v oblasti daní a tzv. „sociálních odvodů“. V praxi to znamená, že čím více firma roste a čím více roste její akciová hodnota, tím vyšší částky musí odvádět na sociální pojištění. A právě to Spotify srazilo do ztráty, konkrétně šlo o nečekaných 98 milionů eur navíc oproti původním odhadům. Když k tomu dále přičteme vyšší mzdové náklady a mírný posun v tom, odkud Spotify své příjmy generuje, najednou se výsledek překlápí ze zisku do ztráty.

Zajímavé přitom je, že za růstem předplatitelů může mimo jiné i Apple. Respektive změna pravidel App Storu, která Spotify nově umožňuje zobrazovat odkaz na vlastní platební bránu přímo v aplikaci. Zjednodušeně řečeno, Spotify konečně může bez obcházení nebo rizika penalizace poslat uživatele přímo na své stránky, kde si službu zaplatí, a obejít tak 30% provizi Applu.

Spotify tak zůstává typickým příkladem technologického paradoxu dnešní doby, kdy obrovský růst, masivní uživatelská základna a moderní služby, které používá skoro každý, nezaručuje, že se to celé vyplatí. Byznys postavený na poplatcích za licenci hudby je totiž extrémně nákladný a bez masivního počtu uživatelů a vedlejších služeb (např. podcasty, audioreklamy nebo nástroje pro tvůrce) je cesta k dlouhodobé profitabilitě hodně klikatá.

Apple Music naproti tomu zůstává tichým rivalem. Apple už roky neuvádí počet svých předplatitelů (poslední známý údaj je 60 milionů), a příjmy z hudby jsou skryté v kolonce „služby“. Rozdíl v přístupu je ale markantní. Zatímco Spotify je závislé na streamu, Apple na hudbě sám vydělávat nemusí. Pro něj je to jen další benefit v rámci celého ekosystému, který má udržet uživatele „v kleci“. A právě tady je ten největší rozdíl. Spotify totiž de facto bojuje o přežití v první linii, zatímco Apple sleduje bitvu z pohodlného pozadí. Zda se Spotify podaří ztrátu rychle otočit zpět ve zisk, ukáže až další kvartál. Faktem ale je, že zvyšující se počet uživatelů zatím není automatickou vstupenkou do černých čísel.