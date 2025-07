Na iPhony míří nový Resident Evil! Je ale jiný, než nejspíš čekáte

Resident Evil vstupuje do nového žánru a poprvé míří do světa strategických her na smartphony. Resident Evil: Survival Unit, který vzniká pod dohledem vydavatelství Aniplex Inc. (dceřiné společnosti Sony), si už nyní můžete titul předobjednat v App Store i Google Play. Datum vydání je stanoveno na 31. prosince 2025, což je však velmi pravděpodobně pouze zástupný termín a hra bude dostupná již dříve. Novinka byla poprvé oznámena začátkem července. Vyvíjí ji jihokorejské studio JOYCITY, které má zkušenosti s mobilními strategiemi jako Crossfire: Warzone. Tentokrát se však vše odehrává ve známém univerzu Resident Evil. Konkrétně pak v alternativní časové linii během událostí druhého a třetího dílu série.

Podle informací z nedávného YouTube přenosu půjde o tahově laděnou strategii, kde hráči povedou známé postavy jako Leon S. Kennedy, Jill Valentine, Claire Redfield nebo Carlos Oliveira skrze nebezpečné oblasti plné zombíků. Hráči budou muset takticky hospodařit se zásobami, sbírat vybavení, prozkoumávat mapy a zároveň se bránit hrozbám, které přináší zamořený svět. Na vývoji se podílí i Masachika Kawata, známý producent několika předchozích dílů série. Zároveň je k dispozici i oficiální web, kde se lze zaregistrovat k odběru novinek. Resident Evil: Survival Unit nabídne zcela nový způsob, jak prožít slavnou hororovou ságu, tentokrát v podobě napínavé mobilní strategie. Nečekejte tedy klasické lekačky, což může být ve výsledku pro leckoho zklamáním. Tak co, dáte titulu šanci?