První dojmy z Resident Evil Village na iPhone 15 Pro,: možnosti nastavení grafiky jsou neuvěřitelné!

Co se her na iPhone týká, zvykli jsme si na to, že nastavení v oblasti grafiky probíhá tak maximálně v tom, že si vyberete mezi výkonem a kvalitou zobrazení. Dnes vydaný Resident Evil Village, což je první hra využívající výkon iPhone 15 Pro, jenž je k dispozici výhradně pro iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max a iPady s procesory M1 a M2 nabízí nastavení, které by ji mohla závidět leckterá počítačová hra. Kromě toho, že si můžete nastavit rozlišení a framerate, jenž však hra absolutně nerespektuje, můžete si nastavit detailně vše, co vás jen napadne, a to vždy v několika různých módech.

Zajímavé je, že vám během nastavování hra ukazuje, jaké množství grafické paměti máte ve svém iPhone nebo iPadu k dispozici a vy se snažíte nastavit vše tak, aby byl grafický výsledek co nejlepší pro vaše oči a zároveň se nezahltila grafická paměť a hra jela co nejplynuleji. Problém je v tom, že zatím co některá nastavení se téměř neprojeví v zahlcení grafické paměti, projeví se v tom, že je hra téměř nehratelná, kvůli výraznému poklesu fps. Na druhou stranu lze najít i takovou kombinaci nastavení, kdy je paměť zahlcena a hra jede plynule. V následujícím přímém porovnání vidíte screenshot z iPhone 15 Pro, který jsem udělal při maximálních a minimálních detailech ve stejném rozlišení.

Zcela upřímně pokud hru sledujete na displeji iPhone 15 Pro nebo iPhone 15 Pro Max a chcete ji skutečně hrát, a nejen hledat detaily, tak si při hraní příliš nevšimnete, na jaké detaily hrajete. V případě hraní na externím monitoru, v mém případě na Apple Pro Display XDR je již rozlišení a detaily znát opravdu extrémně. Ovšem na druhou stranu, pokud vše nastavíte tak, aby byla hra i na externím displeji srovnatelná s PS5, pak je téměř nehratelná kvůli nízkému frameratu. Co se však hraní na displeji telefonu týká, při vzdálenosti zhruba 40 cm od displeje budete jen těžko hledat při nastavení, které je plynulé rozdíly oproti hraní na PS5.

V následujícím videu se můžete podívat na to, jak se pohybuje počet snímků za vteřinu během hraní. Většinou se pohybujete při středních detailech a nízkém rozlišení okolo 40 fps, při scénách s menší dynamikou pak okolo 50 fps. Pokud hrajete hry okolo 60 fps na PC nebo PS5, pak to pro vás bude naprosto dostačující a budete hru sledovat s otevřenou pusou, obzvlášť na displeji iPhone. Na druhou stranu, pokud hrajete vše ve 120 fps, bude pro vás celkem těžké si na nízký počet snímků za vteřinu zvyknout.

Co se týká zahřívání, tak na to iPhone při hraní překvapivě netrpí. Sice jsme se na sociálních sítích setkal i s uživateli, kteří si na přehřívání stěžují, ale v mém případě nic podobného nenastalo ani po 30 minutách hraní, a to i s připojeným externím displejem.