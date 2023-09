Víme, kdy vyjde Resident Evil Village na iPhony 15 Pro a známe i jeho cenu!

Tajemství okolo vydání první AAA hry pro iPhony 15 Pro je pryč a to se vším všudy. Během víkendové akce Tokyo Game Show totiž oznámil Capcom stojící za hity Resident Evil, že díl Resident Evil Village vyjde na iPhony 15 Pro už 30. října s tím, že remake titulu Resident Evil 4 možná stihne dorazit ještě tento rok.

Capcom oznámil kromě data vydání ale i řadu dalších extrémně zajímavých věcí. Víme například to, že titul bude kromě iPhonů s A17 Pro dostupný i na iPadech s čipy M1 a novějšími, o čemž Apple na Keynote vůbec nemluvil. Nicméně právě díky podpoře většího množství zařízení se tak dá svým způsobem očekávat, že pro vývojáře bude tvorba AAA her podstatně zajímavější, než by byla, kdyby je tvořili jen pro iPhony 15 Pro. Pokud vás pak zajímá cena, ta je podle dostupných informací nastavena na 59,99 dolarů v případě dílu Village a na 39,99 dolarů v případě remasteru čtvrtého dílu. Část her má být nicméně hratelná zdarma s tím, že odemčení plné verze hry bude řešeno coby in-app nákup, jak tomu bylo v minulosti třeba u Super Maria a tak podobně.

Co se týče ovladatelnosti her, vývojáři z Capcomu slibují jak intuitivní ovládání skrze softwarový ovladač zobrazený přímo na obrazovce zařízení s podporou multitouch, tak i plnohodnotné ovládání přes připojený fyzický gamepad. Samozřejmostí je pak podpora HDR a dalších obrazových vychytávek, díky kterým by měla být hra velmi blízká své konzolové verzi. Zkrátka a dobře, je na co se těšit a my doufáme, že velká očekávání budou skutečně naplněna beze zbytku.