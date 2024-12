Bojíte se rádi? Na iPhony, iPady a Macy dnes vyšel Resident Evil 2!

Pokud jste příznivci hororových her, máme pro vás vynikající zprávu. Dnes totiž dorazil na iPhony 15 Pro, 16, 16 Pro a iPady a Macy s čipem M1 a novějším hororová pecka Resident Evil 2, u které vám bude dost možná tuhnout krev v žilách. Jeho cena je podle App Store na omezenou dobu nastavena na 239 Kč s tím, že dalších 48 Kč bude stát odemčení veškerého odměnového obsahu. A jak to je u všech AAA her v poslední době, jedná se o multiplatformní záležitost, takže bude stačit titul koupit jen na jednom zařízení, abyste si jej mohli následně zahrát na všech ostatních.

Resident Evil 2 je ikonická survival hororová hra od společnosti Capcom, která byla původně vydána v roce 1998 a znovu oživena v remaku z roku 2019. Hra sleduje příběh dvou protagonistů, Leona S. Kennedyho a Claire Redfieldové, kteří se ocitnou uprostřed epidemie zombie ve fiktivním městě Raccoon City. Atmosféra hry je děsivá a plná napětí, což hráče udržuje ve střehu při průzkumu temných chodeb a opuštěných budov. Oproti prvnímu dílu nabízí Resident Evil 2 větší zaměření na akci, ale stále si zachovává prvky hororu a survivalu. Hra je plná náročných hádanek, které nutí hráče promýšlet každý krok a šetřit s omezenými zdroji. Výraznou změnou remaku oproti původní hře je moderní grafika a nový kamerový systém z pohledu třetí osoby, což přináší nový pocit z hraní. Díky inovativnímu využití světla a zvuku je atmosféra ještě působivější. Resident Evil 2 přinesl sérii nové fanoušky a pomohl obnovit zájem o hororové hry. Hra byla oceněna jak hráči, tak kritiky za svou hloubku a kvalitní provedení. Tento remake se stal jedním z nejlépe hodnocených hororů posledních let a zaslouženě si udržuje svou popularitu.