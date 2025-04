Nejlepší herní remaky a remastery, které stojí za to si zahrát ať už znovu, nebo poprvé

Herní svět se v posledních letech stal rájem nostalgie. Vývojáři a studia čím dál častěji sahají po osvědčených klasikách, které dostávají nový kabát, modernější grafiku, přepracované ovládání nebo vylepšený příběh. Některé remastery jen vyleští starý zážitek, jiné se pouštějí do hlubších změn a vytvářejí téměř novou hru. Tady je výběr těch nejlepších herních remaků, které se vyplatí vyzkoušet.

The Last of Us Part I

Jedna z nejoceňovanějších her poslední dekády se dočkala kompletního remaku pro PlayStation 5. Studio Naughty Dog přepracovalo první díl do technické úrovně druhé části. S novými modely postav, lepšími animacemi i vylepšenou AI nepřátel. Příběh Joela a Ellie tak působí ještě emotivněji a intenzivněji než v originále. I když někteří kritizovali cenovku, z hlediska kvality je to bez diskuse špičkový remake.