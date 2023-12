Na iPhony 15 Pro, iPady a Macy vyšel Resident Evil 4! Vyzkoušejte jej zdarma

To, co CAPCOM v předešlých měsících slíbil, nyní dodržel. Řeč je konkrétně o vydání dalšího dílu Resident Evil na iPhony, iPady a Macy. Poté, co na ně nedávno vyšel Resident Evil: Village, se nyní v App Store objevil Resident Evil 4. Stejně jako tomu je u předešlého dílu, jeho hraní vyžaduje iPhone 15 Pro (Max), popřípadě iPady či Macy s čipy M1.

Hra jako taková je v App Store k dostání za 710 Kč v základu s tím, že za 350 Kč si pak můžete dokoupit DLC. Fajn je, že stejně jako tomu je u Resident Evil: Village, lze i Resident Evil 4 stáhnout „zdarma“ a jeho začátek si vyzkoušet bez nutnosti nákupu s tím, že zbytek hry si pak v případě, že vás bude bavit, odemknete skrze mikrotransakci právě za ceny výše. Co se pak týče hratelnosti, ta by měla být podle vývojářů opravdu výborná. K dispozici je jak možnost ovládání skrze virtuální ovládací prvky na displeji, tak samozřejmě i možnost připojení herních ovladačů, které vám zajistí víceméně stejný herní zážitek jako když hrajete na herních konzolích. Co se pak týče grafické stránky, ta se jeví taktéž opravdu zdařile.

Resident Evil 4 na iPhony, iPady a Macy stáhnete zde