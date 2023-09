Podívejte se na první gameplay video z Resident Evil na iPhonu 15 Pro!

Když minulý týden Apple světu představil novou generaci svých iPhonů v čele s řadou 15 Pro, nejednoho uživatele velmi zaujal slovy o tom, že díky velmi výkonnému čipu A17 Pro utáhnou tyto telefony i řadu AAA her známých z konzolí a počítačů. Řeč tehdy byla například o hrách Resident Evil Village, remake Resident Evil 4, Death Stranding, Assassin’s Creed Mirage či The Division Resurgence, přičemž zatímco Death Stranding má dorazit do konce letošního roku, zbytek pak na začátku roku příštího, až se vše podaří vývojářům dokonale zoptimalizovat. Jeden asijský youtuber se nicméně již minimálně k testovací verzi Resident Evil dostal a my se tak můžeme podívat na to, jak hra na telefonu běží a to i po jeho propojení s monitorem přes USB-C. Vše si můžete prohlédnout ve videu níže.

Jak můžete sami vidět, minimálně z videa se zdá být kvalita titulu spuštěného na iPhonu 15 Pro velmi vysoká, byť samozřejmě nelze v tuto chvíli ještě vyloženě potvrdit, že se zcela vyrovná konzolím. Nicméně i kdyby měla hra vypadat „jen“ takto (tedy by se konzolím zcela nerovnala), lze jí bezesporu označit za kousek, který je na míle vzdálen doposud nejlepším titulům hratelných na iPhonech. A17 Pro tedy zcela určitě znamená v tomto směru extrémní posun směrem kupředu a pokud se jej rozhodnou vývojáři naplno využít, máme se skutečně na co těšit.