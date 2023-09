Na iPhony 15 Pro míří Resident Evil 4, Death Stranding či Assassin’s Creed Mirage!

Zdá se, že doby nezajímavých mobilních her jsou pryč. Na včerejší Keynote totiž Apple světu oficiálně oznámil, že díky výraznému nárůstu grafického výkonu u čipu A17 Pro, kterým je osazen iPhone 15 Pro, si na telefonech bude možné zahrát počítačovo-konzolové AAA hity. A pár z nich rovnou oznámil.

Pokud jste fanoušky videoher, tituly Resident Evil VIllage, remake Resident Evil 4, Death Stranding, Assassin’s Creed Mirage či The Division Resurgence vám zřejmě není třeba jakkoliv sáhodlouze představovat. Jedná se totiž o hry, které se již těší nebo velmi pravděpodobně v případě poslední dvou zmiňovaných budou těšit obrovské herní oblibě, která navíc díky přidání nové herní platformy ještě vystřelí. Zřejmě jen málokdo by však čekal, že se touto platformou stanou mobilní telefony, což se však nyní evidentně děje. Dle slov Applu totiž tituly na nové iPhony 15 Pro (Max) dorazí zčásti do konce letoška, zčásti pak na začátku příštího roku. A další AAA tituly se pak už jen pohrnou. Pokud jste tedy vášnivými hráči, jsou pro vás iPhony 15 Pro (Max) jako dělané.