Stellar Data Recovery for Mac – Spolehlivý zachránce ztracených dat pro každého uživatele

Nikdy nevíte, kdy se vám může stát, že omylem smažete důležitý soubor, nebo že vám disk přestane fungovat tak, jak má. Stellar Data Recovery for Mac je software, který je připraven vám v takových chvílích přijít na pomoc. Je to nástroj, který umí zachránit data z různých typů zařízení a situací, a právě proto jsem ho chtěl vyzkoušet pořádně v praxi. Měl jsem tak možnost zjistit, jak si poradí s různými scénáři, které mohou postihnout běžné i pokročilé uživatele.

Intuitivní ovládání a flexibilita při obnově dat

První věc, kterou jsem ocenil, je přímočaré a srozumitelné uživatelské rozhraní. Nemusíte být IT expert, abyste dokázali začít s obnovou dat. Po spuštění programu máte na výběr z několika možností – můžete si vybrat konkrétní disk, externí zařízení nebo i složku, kterou chcete zkontrolovat. Stellar nabízí dva režimy skenování – rychlý a hluboký. Rychlý vám pomůže obnovit nedávno smazané soubory během pár minut, zatímco hluboký sken je ideální, pokud potřebujete dostat data i z poškozených nebo formátovaných disků. Vyzkoušel jsem obě varianty a musím říct, že ten hluboký režim opravdu jde hodně do hloubky, i když zabere trochu víc času.

Velkou výhodou je i náhled souborů přímo ve správci výsledků. Před obnovou tak přesně vidíte, co je ještě možné zachránit, a nemusíte stahovat celý balík zbytečných dat. Pro mě to byla výrazná pomoc, protože jsem se často rozhodoval na základě obsahu a velikosti souborů. Tuto možnost považuji za klíčovou, protože to šetří čas a nervy.

Široká podpora formátů i systémů – univerzálnost, která potěší

Stellar Data Recovery si rozumí nejen s běžnými Mac formáty jako APFS nebo HFS+, ale podporuje i další souborové systémy FAT32 a exFAT, což je fajn, pokud třeba řešíte externí disky používané i na jiných platformách. To dělá z tohoto softwaru univerzální nástroj, který zvládne obnovit nejen dokumenty, fotografie a videa, ale třeba i archivní soubory nebo e-maily. V mém případě jsem díky tomu dokázal obnovit i starší zálohy e-mailů, které jsem už považoval za nenávratně ztracené. To je velká výhoda, protože někdy máte v počítači data, která jste třeba zapomněli zálohovat, ale přesto jsou pro vás důležitá.

Jak si Stellar Data Recovery vedl v testu?

V rámci testování jsem zkusil několik scénářů – od náhodného smazání několika fotografií z externího disku, přes obnovu dat z poškozeného USB klíče až po složitější situace, kdy jsem měl naformátovaný oddíl. Ve všech případech mě software překvapil vysokou úspěšností. Zejména hluboký sken mě přesvědčil, že i když je situace vážnější, není ještě všechno ztraceno.

Obnova probíhala poměrně rychle, i když samozřejmě záleží na velikosti a stavu média. V jedné situaci, kdy byl disk částečně poškozený, software dokázal zachránit více než 90 % souborů, což je podle mě výsledek, který neurazí. Navíc jsem ocenil, že obnovu lze zastavit kdykoliv a pokračovat později, což je užitečné, pokud sken zabere více času.

Co mi také přišlo fajn, je to, že software dokáže vyřešit i situace, kdy máte data rozdělená na několika zařízeních nebo oddílech. V jednom případě jsem například obnovoval data z externího disku, který jsem používal s Macem i s Windows a Stellar si s tím dokázal poradit bez problémů. To není u podobných aplikací úplně běžné.

Verze zdarma a plná verze – co od nich čekat?

Bezplatná verze umožňuje prohledat disk a zobrazit náhled souborů, což už samo o sobě může pomoci odhadnout, jestli jsou ztracená data vůbec obnovitelná. Pro plnou obnovu je ale nutné si pořídit placenou verzi. Cenově se pohybuje v rozumných relacích a vzhledem k tomu, co umí, jde o investici, která se vyplatí, pokud s daty pracujete pravidelně nebo máte v počítači opravdu důležité informace.

Pro uživatele, kteří občas řeší ztrátu dat, ale nepotřebují komplexní profesionální řešení, je to taková „pojistka“ do nepříznivých situací. Nemluvě o tom, že díky přehlednému ovládání a podpoře širokého spektra formátů máte jistotu, že software zvládne téměř cokoli. Cena odpovídá tomu, co software nabízí – není to levný nástroj na jedno použití, ale spíš spolehlivý partner do náročnějších momentů.

Komu Stellar Data Recovery doporučit?

Tento software je podle mě skvělým nástrojem pro každého, kdo chce mít možnost rychle a spolehlivě obnovit svá data bez zbytečných komplikací. Nemusíte být odborník na IT, aby vám vše fungovalo bez problémů, což oceňuji zvlášť u aplikací, kde je rychlost a jednoduchost zásadní.

Na druhou stranu, pokud jste profesionál a pracujete s daty ve velmi specifických prostředích, možná budete chtít něco ještě komplexnějšího. Pro běžné i pokročilé uživatele ale Stellar Data Recovery nabízí velmi slušný poměr ceny a výkonu.

