Zavřít reklamu

Recenze Stellar Data Recovery for iPhone – když zmizí vaše fotky, zprávy nebo kontakty, tohle je poslední jistota

Recenze
Jiří Filip
0

Na iPhonu dnes máme úplně všechno. Rodinné fotky, pracovní dokumenty, videa z dovolené, hlasové poznámky, kontakty, zprávy, někdy dokonce jedinou kopii staré konverzace, kterou si necháváme jen proto, že má pro nás hodnotu. A přesně v momentě, kdy to člověk nejmíň čeká, se z tohohle digitálního krámku může stát prázdná místnost. Stačí jeden nepozorný swipe, nevydařený update nebo factory reset.

Mně osobně se to stalo loni, když jsem v rychlosti mazal staré iCloud zálohy a nedopatřením jsem smazal i starší zálohu iPhonu. Až poté jsem si uvědomil, že v ní mám uložené fotky z jedné pracovní cesty, které jsem nikde jinde nenechal. V tu chvíli člověk začne hledat nástroj, který není jen další „zázračný“ software na jedno použití, ale který skutečně umí jít do hloubky.

A přesně tam vstupuje Stellar Data Recovery for iPhone, nástroj, který si nehraje na efekty, ale skutečně maká. Dokáže obnovit data přímo z iPhonu, iCloud záloh i iTunes záloh, a to i těch šifrovaných. A hlavně funguje v situacích, které byste jinak už rovnou vzdali – po iOS crashi, neúspěšném update, jailbreaku nebo dokonce u kradeného či uzamčeného iPhonu.

Instalace a první spuštění – jednoduchost vítězí

Stellar tu jede na podobně přímočarý přístup jako u své Mac verze pro klasické disky: žádné komplikace, žádné nastavování. Nainstalujete, otevřete, software si vyžádá iTunes (je třeba mít nainstalovanou aktuální verzi, pokud chcete obnovovat z iPhonu nebo iTunes záloh), a můžete začít.

Už první obrazovka vás nechá vybrat, jaký typ dat chcete obnovit — fotky, videa, kontakty, zprávy, kalendáře, poznámky, hlasové záznamy, dokumenty a další. V mém případě šlo o fotky a videa, takže volba byla jednoduchá.

Screenshot

Prostředí je maximálně intuitivní, což člověk ocení hlavně ve chvílích, kdy je ve stresu. Zvlášť když se jedná o data, která nechcete ztratit.

Obnova dat v praxi – když se ukáže, kolik práce Stellar odvádí v zákulisí

Tohle je moment, kdy Stellar překvapí. Software totiž není jen „iOS verze Finderu“. Opravdu jde do hloubky.

Obnova přímo z iPhonu

Stellar se dokáže připojit k iPhonu a provést sken, který vidí dál než běžné systémové nástroje. Deep Scan dokáže obnovit až 100 % dat, která z telefonu zmizela — a to i když jste je nechtěně přemazali, telefon spadl do vody, prošel jailbreakem nebo se zhroutil systém.

U mého případu jsem nejdřív zkusil rychlý sken, který během několika minut našel část fotek. Deep Scan už ale udělal úplné pořádek — dohledal i starší verze, náhledy, RAWy z aplikací třetích stran a položky, o kterých jsem ani netušil, že ještě někde v systému leží.

iCloud – když není po ruce kabel ani funkční telefon

To, co mě dostalo, byla schopnost přihlásit se do iCloudu a vytáhnout z něj data, která v nativním rozhraní už vidět nejsou. Software umí načíst fotky, videa, poznámky, kontakty, připomínky, hlasové poznámky, zálohy aplikací i Safari data.

Nejen obnovit, ale vybrat jen to, co opravdu chcete, což je v případě velkých iCloud záloh opravdu zásadní.

iTunes zálohy, včetně šifrovaných

Jestli Apple něco dělá dobře, je to šifrování. Jestli něco nedělá dobře, je to přístup k těm šifrovaným zálohám, když chcete obnovit jen část dat. Stellar si s tím ale poradí. Otevře šifrované iTunes zálohy a vytáhne z nich skoro cokoli — opět s možností vše nejdřív prohlédnout.

Tohle je přesně ten moment, kdy máte pocit, že software neuhýbá před komplikacemi.

Co všechno umí obnovit?

PDF je v tomhle mimořádně konkrétní. Stellar zvládá například:

  • fotky a videa
  • kontakty (export do VCF, CSV nebo HTML)
  • volací historii s detailním časem a datem
  • poznámky včetně příloh
  • hlasové záznamy
  • zprávy a data aplikací
  • Bookmarks v Safari
  • data prakticky všech hlavních iOS aplikací

A u každé kategorie lze všechno prohlédnout ještě před uložením.

V praxi to působí, jako kdybyste si otevřeli starý iPhone, který už dávno neexistuje.

Nástroje navíc – nejen obnova, ale i bezpečné mazání a opravy iOS

Tady se Stellar odlišuje od drtivé většiny konkurence. Pokud sáhnete po edici Stellar Toolkit for iPhone nebo Toolkit Plus, dostanete:

  • iPhone Data Eraser – funkce, která smaže data tak, že je už nejde nikým obnovit, a to včetně dat všech třetích stran
  • iOS System Repair – oprava systému, když vám telefon nebootuje
  • odstranění Apple ID z iOS zařízení (u telefonů, ke kterým máte oprávnění)

Tohle už není obyčejný recovery software, ale komplexní sada nástrojů, která dokáže řešit i komplikované scénáře.

Podporované verze iOS a macOS

Stellar si zakládá na tom, že drží krok s novinkami. Software podporuje:

  • iOS 26 až 12 a níže
  • macOS Sequoia, Sonoma, Ventura, Monterey a starší verze

Což znamená, že funguje jak na nejnovějších systémech, tak i na starších Macích, které člověk často používá „jen na záchranu dat“.

Výkon, stabilita a reálné výsledky

Tady musím dát Stellaru kredit. Deep Scan je důkladný, ale není pomalý. Obnova z iCloudu byla překvapivě rychlá a u iTunes záloh software ani jednou nespadl — což u alternativ bohužel není pravidlo.

A když se podíváte na to, jaké recenze má nástroj přímo v dokumentu, není to jen marketing: 389 ověřených hodnocení s průměrem 4.8/5 je něco, co u tak úzkého typu softwaru neuvidíte často.

Cenová politika a edice

PDF uvádí tři hlavní varianty:

  • Standard (59.99 / 39.99 USD) – obnova dat z iPhone/iTunes/iCloud
  • Toolkit (79.99 / 49.99 USD) – obnova + mazání + opravy + Apple ID
  • Toolkit Plus (199.99 / 149.99 USD) – rozšířený balík s podporou až 50 iPhonů ● pro servisy, firmy apod.

Za mě: pokud řešíte jen občasná domácí data, Standard stačí. Pokud ale pracujete s iOS denně, Toolkit je výrazně zajímavější.

Resumé

Stellar Data Recovery for iPhone je přesně ten software, který chcete mít v záloze, ale doufáte, že ho nikdy nebudete potřebovat. Nicméně když už se něco pokazí, je to nástroj, který:

  • má promyšlené algoritmy,
  • podporuje všechny reálné scénáře ztráty dat,
  • rozumí i šifrovaným a cloudovým zálohám,
  • a navíc přidává funkce, které jinak musíte řešit přes několik aplikací.

V mém vlastním případě mi pomohl zachránit fotky, o které jsem už prakticky přišel. A co je důležité — nebyl to chaos, ale proces, který dává smysl od začátku do konce.

Pokud jste někdy přišli o data z iPhonu, víte, že člověk je ochotný zkusit cokoli. Stellar na rozdíl od „rychlých řešení“ skutečně funguje. A když vezmete v potaz, že stojí na třicetileté historii a používají ho i profesionálové, je to nástroj, který je dobré mít po ruce ještě dřív, než se něco pokazí.

Když jde o fotky, kontakty nebo zprávy… tenhle software rozhodně neřekl poslední slovo.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.