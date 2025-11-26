Recenze Stellar Data Recovery for iPhone – když zmizí vaše fotky, zprávy nebo kontakty, tohle je poslední jistota

Na iPhonu dnes máme úplně všechno. Rodinné fotky, pracovní dokumenty, videa z dovolené, hlasové poznámky, kontakty, zprávy, někdy dokonce jedinou kopii staré konverzace, kterou si necháváme jen proto, že má pro nás hodnotu. A přesně v momentě, kdy to člověk nejmíň čeká, se z tohohle digitálního krámku může stát prázdná místnost. Stačí jeden nepozorný swipe, nevydařený update nebo factory reset.
Mně osobně se to stalo loni, když jsem v rychlosti mazal staré iCloud zálohy a nedopatřením jsem smazal i starší zálohu iPhonu. Až poté jsem si uvědomil, že v ní mám uložené fotky z jedné pracovní cesty, které jsem nikde jinde nenechal. V tu chvíli člověk začne hledat nástroj, který není jen další „zázračný“ software na jedno použití, ale který skutečně umí jít do hloubky.
A přesně tam vstupuje Stellar Data Recovery for iPhone, nástroj, který si nehraje na efekty, ale skutečně maká. Dokáže obnovit data přímo z iPhonu, iCloud záloh i iTunes záloh, a to i těch šifrovaných. A hlavně funguje v situacích, které byste jinak už rovnou vzdali – po iOS crashi, neúspěšném update, jailbreaku nebo dokonce u kradeného či uzamčeného iPhonu.
Instalace a první spuštění – jednoduchost vítězí
Stellar tu jede na podobně přímočarý přístup jako u své Mac verze pro klasické disky: žádné komplikace, žádné nastavování. Nainstalujete, otevřete, software si vyžádá iTunes (je třeba mít nainstalovanou aktuální verzi, pokud chcete obnovovat z iPhonu nebo iTunes záloh), a můžete začít.
Už první obrazovka vás nechá vybrat, jaký typ dat chcete obnovit — fotky, videa, kontakty, zprávy, kalendáře, poznámky, hlasové záznamy, dokumenty a další. V mém případě šlo o fotky a videa, takže volba byla jednoduchá.
Prostředí je maximálně intuitivní, což člověk ocení hlavně ve chvílích, kdy je ve stresu. Zvlášť když se jedná o data, která nechcete ztratit.
Obnova dat v praxi – když se ukáže, kolik práce Stellar odvádí v zákulisí
Tohle je moment, kdy Stellar překvapí. Software totiž není jen „iOS verze Finderu“. Opravdu jde do hloubky.
Obnova přímo z iPhonu
Stellar se dokáže připojit k iPhonu a provést sken, který vidí dál než běžné systémové nástroje. Deep Scan dokáže obnovit až 100 % dat, která z telefonu zmizela — a to i když jste je nechtěně přemazali, telefon spadl do vody, prošel jailbreakem nebo se zhroutil systém.
U mého případu jsem nejdřív zkusil rychlý sken, který během několika minut našel část fotek. Deep Scan už ale udělal úplné pořádek — dohledal i starší verze, náhledy, RAWy z aplikací třetích stran a položky, o kterých jsem ani netušil, že ještě někde v systému leží.
iCloud – když není po ruce kabel ani funkční telefon
To, co mě dostalo, byla schopnost přihlásit se do iCloudu a vytáhnout z něj data, která v nativním rozhraní už vidět nejsou. Software umí načíst fotky, videa, poznámky, kontakty, připomínky, hlasové poznámky, zálohy aplikací i Safari data.
Nejen obnovit, ale vybrat jen to, co opravdu chcete, což je v případě velkých iCloud záloh opravdu zásadní.
iTunes zálohy, včetně šifrovaných
Jestli Apple něco dělá dobře, je to šifrování. Jestli něco nedělá dobře, je to přístup k těm šifrovaným zálohám, když chcete obnovit jen část dat. Stellar si s tím ale poradí. Otevře šifrované iTunes zálohy a vytáhne z nich skoro cokoli — opět s možností vše nejdřív prohlédnout.
Tohle je přesně ten moment, kdy máte pocit, že software neuhýbá před komplikacemi.
Co všechno umí obnovit?
PDF je v tomhle mimořádně konkrétní. Stellar zvládá například:
- fotky a videa
- kontakty (export do VCF, CSV nebo HTML)
- volací historii s detailním časem a datem
- poznámky včetně příloh
- hlasové záznamy
- zprávy a data aplikací
- Bookmarks v Safari
- data prakticky všech hlavních iOS aplikací
A u každé kategorie lze všechno prohlédnout ještě před uložením.
V praxi to působí, jako kdybyste si otevřeli starý iPhone, který už dávno neexistuje.
Nástroje navíc – nejen obnova, ale i bezpečné mazání a opravy iOS
Tady se Stellar odlišuje od drtivé většiny konkurence. Pokud sáhnete po edici Stellar Toolkit for iPhone nebo Toolkit Plus, dostanete:
- iPhone Data Eraser – funkce, která smaže data tak, že je už nejde nikým obnovit, a to včetně dat všech třetích stran
- iOS System Repair – oprava systému, když vám telefon nebootuje
- odstranění Apple ID z iOS zařízení (u telefonů, ke kterým máte oprávnění)
Tohle už není obyčejný recovery software, ale komplexní sada nástrojů, která dokáže řešit i komplikované scénáře.
Podporované verze iOS a macOS
Stellar si zakládá na tom, že drží krok s novinkami. Software podporuje:
- iOS 26 až 12 a níže
- macOS Sequoia, Sonoma, Ventura, Monterey a starší verze
Což znamená, že funguje jak na nejnovějších systémech, tak i na starších Macích, které člověk často používá „jen na záchranu dat“.
Výkon, stabilita a reálné výsledky
Tady musím dát Stellaru kredit. Deep Scan je důkladný, ale není pomalý. Obnova z iCloudu byla překvapivě rychlá a u iTunes záloh software ani jednou nespadl — což u alternativ bohužel není pravidlo.
A když se podíváte na to, jaké recenze má nástroj přímo v dokumentu, není to jen marketing: 389 ověřených hodnocení s průměrem 4.8/5 je něco, co u tak úzkého typu softwaru neuvidíte často.
Cenová politika a edice
PDF uvádí tři hlavní varianty:
- Standard (59.99 / 39.99 USD) – obnova dat z iPhone/iTunes/iCloud
- Toolkit (79.99 / 49.99 USD) – obnova + mazání + opravy + Apple ID
- Toolkit Plus (199.99 / 149.99 USD) – rozšířený balík s podporou až 50 iPhonů ● pro servisy, firmy apod.
Za mě: pokud řešíte jen občasná domácí data, Standard stačí. Pokud ale pracujete s iOS denně, Toolkit je výrazně zajímavější.
Resumé
Stellar Data Recovery for iPhone je přesně ten software, který chcete mít v záloze, ale doufáte, že ho nikdy nebudete potřebovat. Nicméně když už se něco pokazí, je to nástroj, který:
- má promyšlené algoritmy,
- podporuje všechny reálné scénáře ztráty dat,
- rozumí i šifrovaným a cloudovým zálohám,
- a navíc přidává funkce, které jinak musíte řešit přes několik aplikací.
V mém vlastním případě mi pomohl zachránit fotky, o které jsem už prakticky přišel. A co je důležité — nebyl to chaos, ale proces, který dává smysl od začátku do konce.
Pokud jste někdy přišli o data z iPhonu, víte, že člověk je ochotný zkusit cokoli. Stellar na rozdíl od „rychlých řešení“ skutečně funguje. A když vezmete v potaz, že stojí na třicetileté historii a používají ho i profesionálové, je to nástroj, který je dobré mít po ruce ještě dřív, než se něco pokazí.
Když jde o fotky, kontakty nebo zprávy… tenhle software rozhodně neřekl poslední slovo.