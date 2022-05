Recenze Stellar Splitter for Outlook: Rozdělení velkých PST souborů jednoduše

Pro správu vašich e-mailových stránek můžete využít nespočet různých klientů, které se od sebe v mnohém liší. Své nativní klienty má samozřejmě jak macOS, tak i Windows. Zatímco na Macu se jedná o aplikaci Mail, tak klasické počítače využívají aplikaci Pošta. Obě tyto aplikace samozřejmě mnohým jedincům dostačují, avšak někteří mohou prahnout po pokročilejších funkcích. V tom případě je nutné sáhnout po nějakém e-mailovém klientovi třetí strany. Využít v tomto případě můžete například Microsoft Outlook, který je velmi populární, a to nejen u jednotlivců, ale i u velkých firem.

V případě, že patříte mezi uživatele Microsoft Outlook pro správu e-mailů, tak dost možná víte, že tato aplikace využívá soubory ve formátu PST. V rámci těchto souborů se nachází veškeré e-maily, které jsou uloženy do vašeho počítače. Pravdou je, že tyto soubory s příponou PST mohou být opravdu obrovské, a to především tehdy, pokud denně řešíte velké množství e-mailů, popřípadě pokud už máte svou e-mailovou schránku opravdu dlouhou dobu. Konkrétně mohou PST soubory dosahovat velikosti desítek GB, což může být v určitých případech samozřejmě problém. Pracovat s tak obrovským souborem může být zdlouhavé a svým způsobem i riskantní. Přesně v tuto chvíli vám dokáže pomoci program Stellar Splitter for Outlook, na který se podíváme v rámci této recenze.

Co Stellar PST Splitter for Outlook umí?

Ještě před tím, než se na Stellar Splitter for Outlook pořádně podíváme, tak bychom si měli přesně říct, co tato aplikace vlastně dokáže. Jak už jste mohli určitým způsobem zjistit z výše uvedených odstavců, tak Stellar Splitter for Outlook dokáže určitým způsobem pracovat se soubory ve formátu PST, které produkuje právě Microsoft Outlook. Konkrétně jde o to, že Outlook pro každou schránku vytváří právě soubor PST, do kterého se ukládají veškeré e-maily apod. Při intenzivním využívání e-mailu tak tento PST soubor může zabírat desítky gigabajtů místa v úložišti (osobně jsem se setkal s PST, které mělo dokonce 80 GB). Takový soubor je pak složitý na přenos, velmi jednoduše může dojít k jeho poškození a následné ztrátě dat apod.

Práce s obrovskými soubory je navíc všeobecně velmi náročná na hardware, takže může docházet i k tomu, že Microsoft Outlook bude pracovat zpomaleně, což je pro uživatele samozřejmě nejhorší. Všechny tyto vyjmenované problémy můžete jednoduše vyřešit právě tím, že soubor PST rozdělíte. Samotný Microsoft Outlook žádnou takovou funkci nenabízí, tudíž je nutné využít aplikaci třetí strany – ideální je právě Stellar Splitter for Outlook. Jedná se o software, který dokáže velké PST soubory rozdělit na menší s tím, že dojde k zachování formátování. Dobrou zprávou je, že si při rozdělování velkého souboru můžete zvolit, podle čeho se má PST soubor do vícero menších souborů rozdělit. Buď to můžete nechat kompletně na aplikaci, anebo si například zvolíte rozdělení podle data, e-mailových adres, velikostí, složek apod. Jakmile si tyto předvolby nastavíte, tak už nakonec pouze stačí, abyste si zvolili, kam se mají výsledné PST soubory uložit.

Další skvělé funkce a možnosti

Stellar PST Splitter samozřejmě kompletně zachovává strukturu PST souborů, takže se nemusíte obávat nějakých negativních dopadů. Ty jsou doopravdy pouze pozitivní, jelikož zajistíte rychlejší načítání a všeobecné lepší fungování Microsoft Outlook. Kromě toho je nutné se zaměřit také na jakousi formu bezpečnosti. Jak jsem zmínil výše, tak větší soubory jsou jednoduše více náchylné na poškození, tedy stačí poškodit pouze jednu část tohoto velkého souboru a veškerá data mohou být ztracena. Pokud velký soubor rozdělíte do vícera menších souborů, tak nikdy nepřijdete o všechna data, ale pouze o ta, která byla součástí konkrétního menšího PST souboru. Nutno ale zmínit, že ani takto poškozený PST soubor není ztracen, jelikož vývojář Stellar nabízí také aplikaci Outlook PST Repair Tool, díky kterého jej lze opravit a obnovit tak, aby opětovně fungoval.

Mezi další funkce recenzované aplikace pak patří například možnost pro vygenerování speciálního logu, který si následně můžete prohlédnout a zjistit více informací o rozdělených PST souborech. Jinak je také velmi zajímavá funkce pro vytvoření spouštěcího batch souboru, díky kterého je možné celý proces rozdělování PST souboru automatizovat, a to na základě předem určených kritérií. Jednotlivé PST soubory si tedy můžete rozdělit kompletně podle svých preferencí, například podle data, velikosti apod. Po vytvoření batch souboru už jen na něj stačí kliknout a vše se provede automaticky, bez vašeho dalšího zásahu.

Jak lze Stellar PST Splitter for Outlook používat

Používání aplikace Stellar Splitter for Outlook je opravdu nesmírně jednoduché a svým způsobem se podobá designu aplikací z kancelářského balíčku Microsoft Office, takže je i velmi intuitivní. V samotné aplikaci není rozhodně co zkazit, takže se není čeho obávat. Prvně je tedy nutné, abyste si aplikaci Stellar Splitter for Outlook stáhli a nainstalovali. Jakmile tak učiníte, tak aplikaci spusťte. Otevře se okno, do kterého buď můžete PST soubor k rozdělení přetáhnout, popřípadě jej můžete klasicky vložit jeho nalezením ve správci souborů. Jakmile PST soubor otevřete, tak si v dalším kroku zvolte, jakým způsobem jej chcete rozdělit, zároveň si zvolte také cestu pro výstupní soubory. Vybrat si můžete také maximální stáří e-mailů, popřípadě konkrétní datum ve formát od – do. Pak už jen stačí klepnout na Split a vyčkat na dokončení celé operace.

Dodatečné informace

Dost možná se někteří z vás ptají, s jakými verzemi Microsoft Outlook je recenzovaná aplikace od vývojářů Stellar kompatibilní. I nyní vás potěším, jelikož dokáže pracovat s prakticky všemi existujícími verzemi aplikace Outlook – konkrétně se jedná o 2007, 2010, 2013, 2016 a 2019. Co se týká systémové kompatibility, je nutné mít Windows 7 a novější, minimálně se pak doporučuje alespoň 4 GB RAM, ideálně 8 GB pro práci s většími soubory. Samotná aplikace pak zabírá 250 MB na disku, což je na dnešní dobu úplné minimum. Kromě samotné aplikace PST Splitter for Outlook nabízí mimo jiné Stellar také speciální balíček 8-in-1 Toolkit for Outlook, ve kterém najdete celkově 8 různých programů, díky kterému můžete PST soubory kromě rozdělování také konvertovat, opravovat, zmenšit a sloučit. Nechybí možnosti pro odstranění duplikátů, obnovit smazaných emailů a resetování hesla k Outlooku.

Takto vypadá Stellar Toolkit for Outlook:

Závěr

Máte problémy s rychlostí Microsoft Outlook? Anebo máte strach z toho, že by mohlo dojít k poškození obrovského PST souboru z Outlooku? Popřípadě potřebujete PST soubor přenést a kvůli velikosti se vám to nedaří? Pokud jste si byť jen na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, tak se vám bude hodit Stellar Splitter for Outlook, který dokáže PST soubory rozdělit na menší, což s sebou nese hromadu výhod. Aplikace je k dispozici ke stažení zdarma, roční licenci pro získání všech funkcí můžete zakoupit za 39 €, což za to rozhodně stojí. Pokud byste ale chtěli kompletní balíček nástrojů nejen pro správu souborů PST, ale celého Microsoft Outlook, tak by se vám mohl líbit Stellar 8-in-1 Toolkit for Outlook, jehož roční licenci zakoupíte nyní ve slevě za pouhých 199 € namísto původních 499 €, a to dokonce pro rovnou tři systémy.

Stellar Splitter for Outlook stáhnete zde

Stellar 8-in-1 Toolkit for Outlook stáhnete zde