QNAP získala ocenění Backup and Disaster Recovery Award za rok 2025 od časopisu Cloud Computing Magazine

Společnost QNAP® Systems, Inc., přední inovátor v oblasti výpočetních, síťových a úložných řešení, dnes oznámila, že globální integrovaná mediální společnost TMC udělila službě myQNAPcloud One ocenění Cloud Computing Backup and Disaster Recovery Award za rok 2025, které uděluje časopis Cloud Computing Magazine společnosti TMC.
Cena Cloud Computing Backup and Disaster Recovery Award oceňuje technologie a dodavatele, kteří vyvinuli cloudová řešení, která umožňují malým i velkým podnikům zůstat aktivní a produktivní i v těch nejnáročnějších podmínkách a minimalizovat tak ztráty obchodních příležitostí.
myQNAPcloud One poskytuje všestranné cloudové služby díky kombinaci myQNAPcloud Storage, přizpůsobeného pro zálohování NAS, a myQNAPcloud Object, služby objektového úložiště kompatibilní s S3. Tato jednotná architektura umožňuje uživatelům udržovat provoz kritických systémů a zajišťuje rychlou obnovu a nepřetržitou produktivitu. Navíc umožňuje flexibilní využití předplacené úložné kapacity v obou službách na základě skutečných potřeb, což eliminuje potřebu samostatných předplatných.
„Jsme poctěni, že jsme toto ocenění získali od časopisu Cloud Computing Magazine. Naším cílem s myQNAPcloud One bylo odstranit složitost hybridního cloudového zálohování pro naše uživatele,“ uvedla Vivian Luo, produktová manažerka společnosti QNAP. „V době, kdy jsou hrozby ransomwaru na denním pořádku, je pro zachování kontinuity podnikání zásadní poskytnout řešení, které nabízí neměnnost a plynulou obnovu po havárii přímo z rozhraní NAS.“
„Za vynikající přínos v oblasti rozvoje technologií cloud computingu časopis Cloud Computing s hrdostí oznamuje, že myQNAPcloud One se stává držitelem ocenění Cloud Computing Backup and Disaster Recovery Award,“ prohlásil Rich Tehrani, generální ředitel společnosti TMC. „Společnost QNAP získává ocenění za své úspěchy v oblasti zavádění inovací na trh při využití nejnovějších technologických trendů.“
Dostupnost
myQNAPcloud One nabízí flexibilní možnosti předplatného, přičemž měsíční plány začínají na 8,39 USD za měsíc za 1 TB úložného prostoru. Výběrem ročního plánu mohou uživatelé ušetřit až 18%, přičemž efektivní měsíční náklady začínají přibližně na 6,99 USD za 1 TB. Další podrobnosti naleznete na adrese: https://www.qnap.com/go/software/myqnapcloud-one
