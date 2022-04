Recenze TunesKit iOS System Recovery: Dokáže opravit zaseknuté Apple logo při startu a nad 150 dalších problémů

O zařízeních od Applu se všeobecně tvrdí, že jsou velmi spolehlivá. Svým způsobem to je samozřejmě pravda, rozhodně to ale neznamená, že by byla naprosto bezchybná. Občas se tak můžete ocitnout v situaci, kdy se váš iPhone, popřípadě jakékoliv jiné zařízení, jednoduše zblázní a přestane fungovat tak, jak by mělo. V takovém případě samozřejmě můžete využít Finder či iTunes pro pokus o opravu zařízení, bohužel ale dochází k automatické ztrátě dat. To je samozřejmě pro většinu uživatelů problém, jelikož nikdo nechce o data nadobro dpřijít. A tak přišla řada na vývojáře aplikací třetí strany, kteří by dokázali vytvořit program pro opravu iPhonu bez ztráty jakýchkoliv dat. Podařilo se to například vývojářům aplikace TunesKit iOS System Recovery, na kterou use podíváme v této recenzi.

Co TunesKit iOS System Recovery umí?

Ještě předtím, než si samotnou aplikaci ukážeme, tak bychom si měli říct, co vlastně TunesKit iOS System Recovery umí. Jak už jste mohli poznat z nadpisu a úvodu tohoto článku, a také z názvu programu, tak s pomocí něj dokáže jednoduše, rychle a intuitivně vyřešit prakticky jakýkoliv problém, který může nastat na vašem iPhonu. Mezi nejčastější problémy, které musí uživatelé řešit, patří bezesporu zaseknuté  při startu zařízení, které buď vůbec nezmizí, anebo dochází k opětovnému zobrazování po restartu zařízení. Tomuto problému se říká tzv. bootloop, což v překladu znamená zachycení ve smyčce načítání systému. Kromě tohoto často řeší uživatelé také zaseknutí zařízení v režimu obnovy či DFU, popřípadě se musí vypořádávat s restarty či zasekáváním systému.

Všechny tyto problémy dokáže TunesKit iOS System Recovery vyřešit:

Všemožných problémů, které se v iOS, potažmo na jablečném telefonu, mohou objevit, existuje opravdu nespočet. Díky recenzované aplikace od vývojářů z TunesKit si však můžete být stoprocentně jistí tím, že se vám je podaří vyřešit, a to nesmírně jednoduše – o celém procesu opravy iPhonu si samozřejmě řekneme více níže. Ještě před tím, než se do této části recenze vrhneme, je nutné zmínit, že TunesKit iOS System Recovery je kompatibilní s naprosto všemi iPhony, včetně nejnovější řady 13 (Pro), a také s iPady. Nutno zmínit, že tento program vám dokáže pomoci také s tvOS, takže pokud vlastníte Apple TV a dojde k tomu, že se nějakým způsobem pokazí, tak můžete TunesKit iOS System Recovery využít i v tomto případě. Dá se tak říct, že se jedná o jedinou aplikaci, kterou k opravám jablečných zařízení můžete potřebovat.

Dva režimy obnovy iOS

Pokud se ocitnete v situaci, kdy se na vašem iPhonu vyskytne nějaký problém, a rozhodnete se jej vyřešit skrze TunesKit iOS System Recovery, tak si můžete být jistí tím, že tento program udělá vše pro to, abyste nepřišli o žádná data. Pro upřesnění jsou tedy v rámci recenzované aplikace při opravě k dispozici dva režimy, které můžete využít. Prvním režimem je Standard mode, který využijete nejčastěji, jelikož u něj nedochází ke ztrátě dat. Nutno zmínit, že v tomto režimu dokážete vyřešit prakticky všechny problémy, které se mohou objevit. Druhý režim Advanced mode už lze považovat za ráznější, jelikož při jeho využití dojde k tomu, že se zařízení kompletně resetuje, včetně smazání dat. Jak jsem ale zmínil, tak se nemusíte ničeho bát – ve většině případech vám totiž pomůže první zmíněný režim, u kterého je úspěšnost opravdu vysoká. Abyste byli nuceni využít druhý zmíněný režim, tak už vaším jablečným telefonem musí být něco ve velkém nepořádku.

Oprava iOS ve třech krocích

Výše jsme si řekli více o dvou dostupných režimech pro obnovu systému iOS v rámci aplikace TunesKit iOS System Recovery. Nyní by vás mohlo zajímat, jak vlastně celý proces obnovy vypadá. Celý proces se dá shrnout do celkově tří kroků, pokud tedy nepočítáme připojení zařízení k počítači a spuštění aplikace. Poté stačí, abyste si v aplikaci vybrali režim obnovy, který chcete využít. Následně dojde ke stažení balíčku s firmwarem pro váš iPhone. Jakmile se veškeré potřebné soubory stáhnou, tak započne postup obnovy operačního systému iOS. Po dokončení opravy už budete schopni svůj iPhone využívat stejně jako před projevením chyby. Celý proces je tedy velmi jednoduchý a zabere jen pár minut, samozřejmě v závislosti na vašem internetovém připojení. Pokud byste si chtěli zobrazit kompletní postupy pro opravu různých problémů na iPhonu s využitím TunesKit iOS System Recovery, tak stačí klepnout na tento odkaz.

Jak opravit zaseknutí  při spuštění iPhone?

Abychom si ukázali TunesKit iOS System Recovery v praxi, tak se společně pojďme podívat na to, jak opravit zaseknuté  při spuštění iPhone. Ještě předtím samozřejmě můžete provést klasické postupy jako vynucený restart apod., avšak zcela upřímně – ve většině situacích vám tohle nepomůže a je nutné sáhnout po jiném řešení. Nedaří-li se vám iPhone se zaseknutým  opravit klasickými způsoby, tak jej prvně připojte k vašemu počítači prostřednictvím Lightning kabelu. Jakmile tak učiníte, tak otevřete nainstalovanou aplikaci TunesKit iOS System Recovery. Po spuštění programu dojde k rozpoznání připojeného iPhonu, kde pak vpravo dole pod seznamem možných chyb klepněte na tlačítko Start, a poté vyberte Standard mode, což je režim opravy, při kterém nedochází ke ztrátě dat. Na další obrazovce si pak zkontrolujte, zdali aplikace správně rozpoznala vaše zařízení – pokud ano, stiskněte Download, čímž započne stahování firmwaru pro váš iPhone. Po dokončení stahování už se automaticky spustí samotný proces opravy, který může trvat několik minut. Pokud se oprava povede, tak můžete iPhone začít používat, a pokud ne, tak bude nutné využít režim opravy Advanced mode, u kterého už dochází ke ztrátě dat ze zařízení. Tento režim využijete tehdy, kdy vše ostatní selže a jedná se o poslední možnost záchrany. Nepomůže-li Advanced mode, tak je s velkou pravděpodobností problém v hardwaru zařízení.

TunesKit iOS System Recovery toho umí ještě více

Recenzovaná aplikace TunesKit iOS System Recovery je tedy určena primárně k tomu, abyste skrze ni mohli opravit váš nefunkční iPhone. Nesmím však zapomenout na to, že součástí této aplikace je také několik dalších nástrojů, které se rozhodně mohou hodit. Při pořízení TunesKit iOS System Recovery tak nezískáte aplikaci určenou pouze pro jednu věc, ale vícestrannou aplikaci, kdy za ostatní funkce byste často museli u konkurenčních společností zaplatit. Mezi další funkce TunesKit iOS System Recovery patří například možnost pro provedení downgradu iOS na vašem iPhonu, což znamená nainstalování starší verze systému iOS. Nechybí také funkce pro opravu chyb v rámci iTunes či Finderu a využít pak můžete také funkci, potažmo tlačítko, díky kterému lze rychle přejít do režimu obnovy zařízení, popřípadě z něj naopak odejít a nechat iPhone klasicky nastartovat.

Závěr

Jestliže jste se tedy ocitli v situaci, kdy vám nebo někomu známému nefunguje iPhone, popřípadě pokud chcete být připraveni do budoucna na možné projevení chyb, tak si myslím, že je aplikace TunesKit iOS System Recovery určená přesně pro vás. Tento program je opravdu nesmírně jednoduchý na používání a zvládne jej ovládat každý – vždyť kompletní proces opravy představuje pouze tři kroky a pár klepnutí myší. TunesKit iOS System Recovery konkrétně dokáže například opravit zaseknuté  na obrazovce iPhone, popřípadě problémy s náhodnými restarty či náhlými zobrazeními bílé, černé nebo modré obrazovky. Z vlastní zkušenosti, kdy jsem TunesKit iOS System Recovery využil již na dva špatně fungující iPhony, vám tento program mohu s chladnou hlavou doporučit.

TunesKit iOS System Recovery je k dispozici ke stažení zdarma, pro správné fungování si ale musíte zaplatit. Konkrétně vychází tato aplikace na $29.95 měsíčně či $39.95 ročně, a pokud byste chtěli doživotní licenci za jednu cenu, tak si připravte $49.95. Nutno zmínit, že aktuálně běží speciální slevy, díky kterým seženete TunesKit iOS System Recovery až o 50 % levněji. K dispozici jsou pak také speciální balíčky programů za zvýhodněnou cenu.

TunesKit iOS System Recovery pro macOS stáhnete zde

TunesKit iOS System Recovery pro Windows stáhnete zde