Recenze Stellar Data Recovery Professional for Mac: Když jde do tuhého, tenhle nástroj má stále co říct

Jsou chvíle, kdy má uživatel pocit, že Mac je neomylný stroj, na který se dá spolehnout v každé situaci. A pak přijde ten jeden jediný moment, kdy se po nešťastné zkratkové klávese, formátu disku nebo update macOS dočkáte ticha, které ani zdaleka není příjemné. Ztracené fotky, rozpracované dokumenty, projekt z Final Cutu, na kterém jste dělali celý večer. A v tu chvíli začíná člověk hledat nástroj, který situaci nejen neopraví „tak napůl“, ale skutečně ji vezme za správný konec.
Stellar Data Recovery Professional for Mac je přesně takový software. Nehraje si na to, že umí všechno — místo toho přesně ví, kde má být silný, a tam také silný je. Podle oficiálních informací dokáže obnovovat smazaná data, rekonstruovat soubory i z formátovaných disků, poradit si s havarovaným systémem a uspět i tam, kde uživatel většinou zhasíná světlo a vzdává to.
A protože jsem si tímhle kolečkem prošel i osobně — konkrétně po zkolabování starého externího WD disku, který se na chvíli rozhodl ustoupit z tohoto světa — mohl jsem si tahle tvrzení otestovat na vlastní kůži.
První dojmy a instalace
Stellar sází na jednoduchost. Instalace zabere pár minut a celé prostředí je postavené tak, aby se v něm neztratil ani uživatel, který nikdy neslyšel o APFS či sektorech disku. Software po spuštění umožní hned vybrat typy souborů, které chcete obnovit — fotky, dokumenty, videa, archivy, audio a desítky dalších formátů, a to v opravdu široké podpoře od RAW po PSD či MOV.
Co jsem ocenil už u prvního spuštění, je výrazně přepracované uživatelské prostředí, které podle dokumentu dorazilo s verzí 12.5.0.0 a nabízí dokonce výběr ze tří různých UI témat — Dark, Light a Vibrant. U nástroje, který často nepoužíváte v úplně nejlepším rozpoložení, je tahle míra přehlednosti opravdu příjemná.
Obnova dat v praxi — když na výsledku záleží
Tohle je místo, kde Stellar ukazuje, že za více než 30 let vývoje opravdu ví, co dělá. U mého testu šlo o externí disk, který sice stále reagoval, ale nedokázal se stabilně připojit. Stellar jej ale nejen že dokázal načíst, ale hlavně okamžitě doporučil vytvořit diskový image — funkci, která má mimochodem zajistit bezpečnější a rychlejší obnovu, zejména u jednotek s poškozenými sektory.
Deep Scan, který jde skutečně hluboko
Pokud se rozhodnete pro „Deep Scan“, připravte se na to, že software doslova prohrabe každý sektor, najde rozpadlé fragmenty souborů a rekonstruuje je pomocí signatur. A právě tady jsem viděl největší rozdíl oproti levnějším nástrojům — Stellar nevrátil jen něco, ale dokázal se dostat k archivům, které jsem považoval za ztracené. Totéž potvrzuje i oficiální dokumentace: software umí obnovovat z APFS, HFS+, NTFS i ExFAT, a to včetně nebootujících systémů, které postihne například „spinning beach ball of death“ nebo dokonce „grey screen of death“.
A právě tahle schopnost je v realitě k nezaplacení. Dokonce není potřeba vypínat SIP ani instalovat KEXT — stačí povolit přístup k disku, což je pro běžného uživatele zásadní úleva.
Rychlost, flexibilita a funkce, které dávají smysl
Co mi během testování udělalo radost, byla funkce Pause & Resume. Když jsem obnovoval větší balík dat z externího disku, prostě jsem scan pozastavil, věnoval se práci a později pokračoval. Stellar dovoluje dokonce obnovovat soubory už během běžícího skenu — což je něco, co v praxi používáte mnohem víc, než by se mohlo zdát.
Také mě mile překvapila možnost uložit výsledek skenu pro pozdější použití, abyste nemuseli běžet proces znovu. Tahle drobnost ušetří nejen čas, ale hlavně množství zbytečného stresu.
Nástroje navíc — víc než jen záchrana datZatímco většina podobných programů se soustředí výhradně na obnovu dat, Stellar přidává do výbavy také několik asilně praktických nástrojů:
- Duplicate Finder a Large Files Finder pro správu úložiště (bezvadné pro MacBooky s 256GB SSD)
- Speedup Mac pro odstranění cache, logů a dalších zbytečností, včetně uvolnění RAM či vyčištění DNS cache — funkce, kterou jsem upřímně nečekal, ale fungovala překvapivě dobře
- Monitoring disku a S.M.A.R.T. hodnot včetně teploty a výkonu, což není jen „nice to have“, ale skutečně užitečný diagnostický nástroj
Člověk má najednou pocit, že nejde jen o nástroj, který vytáhnete v nejhorším případě, ale o plnohodnotnou utilitu do běžné výbavy systému.
Podporované systémy a kompatibilita
Software běží na macOS od Sierra až po nejnovější macOS Tahoe 26, včetně podpory Maců s čipy M1–M5 i starších modelů s T2 čipem. To je důležité zejména u uživatelů, kteří pracují v heterogenním prostředí nebo střídají starší a novější Macy.
Také dokáže obnovovat data z Time Machine, ze systémových disků, z BootCamp oddílů i z nebootujících jednotek. Vyloženě univerzální nástroj.
Cenová politika a edice
PDF popisuje tři varianty:
- Professional (119 € / 99 € ve slevě)
- Premium s opravou fotek a videí
- Technician s podporou virtuálních disků a Linuxových souborových systémů
Za mě osobně dává největší smysl Professional — pokud ale pracujete s RAWy nebo natáčíte video, Premium se stává docela pádným argumentem. Hlavně proto, že oprava video souborů u jiných nástrojů většinou stojí sama o sobě víc než celý balík.
Skutečné výsledky a zkušenosti uživatelů
PDF je doslova prošpikované uživatelskými příběhy. Fotograf, kterému Stellar zachránil deset let fotek. Video producent, jenž díky němu získal zpět projekt z kamerového RAWu. A u hodnocení 4.8 z 5 bodů (948 recenzí) nejde o pouhé marketingové fráze.
Z vlastní zkušenosti to mohu jen potvrdit — největší síla Stellaru není v rychlosti nebo vzhledu, ale v tom, že když už si myslíte, že máte data definitivně pryč, on je většinou ještě najde.
Resumé
Stellar Data Recovery Professional for Mac je software, který jsem si původně chtěl nainstalovat jen jako nouzový nástroj světa „co kdyby“. Jenže po několika týdnech používání jsem zjistil, že jde o mnohem víc.
Je to kombinace spolehlivosti, uživatelské přívětivosti a množství funkcí, které mi v praxi reálně pomohly — od obnovy dat, na které jsem už skoro rezignoval, až po monitoring disku a čištění systému. A to bez složité konfigurace, vypínání SIP nebo jiných komplikací.
Pokud hledáte nástroj, který neslibuje zázraky, ale reálně zachrání data, když jde opravdu do tuhého, Stellar Data Recovery Professional for Mac patří mezi ty, které by měl mít každý uživatel macOS v záloze.
Ať už kvůli nechtěnému smazání, porouchanému disku nebo chybě při upgradu systému — tenhle software už ukázal, že má v rukávu víc než jen triky. Tenhle nástroj prostě neřekl poslední slovo.