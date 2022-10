Recenze Stellar Repair for Outlook: Opravdový pomocník

Microsoft Outlook je jedním z nejvyužívanějších správců e-mailových schránek. A zcela upřímně se není čemu divit, jelikož nabízí velmi jednoduché a přívětivé ovládání, společně s nespočtem různým funkcí a možností. Je tak naprosto ideální jak pro jednotlivce, tak pro velké firmy. Navíc k tomu je k dispozici prakticky na všechny operační systémy, ať už používáte počítač s Windows nebo Mac, anebo telefon s Androidem či iPhone – zkrátka a jednoduše je jedno, co za zařízení používáte, jelikož vždy budete mít jistotu toho, že Outlook budete schopni spustit.

Pokud Microsoft Outlook aktivně využíváte, a to již delší dobu, tak dost možná víte o tom, že existují tzv. PST soubory. Tyto soubory vytváří přímo Outlook a ukládá do nich veškeré e-maily, které jsou lokálně uložené na vašem počítači. Velikost těchto souborů se odvíjí podle toho, jak moc aktivně a případně také jak dlouho konkrétní e-mailovou schránku využíváte. Pokud máte dlouholetý byznys, popřípadě pokud využíváte Outlook pro osobní potřeby od té doby, co jste si vůbec poprvé založili e-mail, tak existuje velká pravděpodobnost toho, že vaše PST soubory zabírají na disku klidně desítky, popřípadě rovnou stovky gigabajtů.

PST soubory jsou náchylné na poškození

S tím, jak mohou být PST soubory obrovské, tak vznikají obrovské rizika ohledně možného poškození. Ve skutečnosti totiž stačí, aby došlo například ke špatnému zkopírování PST souboru na nový počítač, popřípadě aby se prostě a jednoduše špatně zapsala data. Jednoho dne se tak můžete vzbudit, spustit počítač a zjistit, že jsou všechny vaše e-maily pryč, což je pro prakticky všechny noční můra, pokud tedy nezálohují. Microsoft dokonce nabízí svůj vlastní software pro opravu PST souborů (scanPST.exe nebo Inbox Repair Tool), pravdou ale je, že rozhodně není tak úplně dokonalý a dokáže vyřešit jen základní chyby. Od řešení pokročilých chyb, kdy už je opravdu zle, je tady aplikace Stellar Repair for Outlook, na který se podíváme v této recenzi.

Proč Stellar Repair for Outlook?

Jak už jsem nakousl výše, tak aplikace Stellar Repair for Outlook dokáže opravit poškozené PST soubory. A je pravdou, že to dokáže o mnoho lépe, než jakékoliv jiné aplikace – řeč je v tomto případě o té od Microsoftu, popřípadě o podobných aplikacích, které jsou jen převlečené. Stellar Repair for Outlook si dokáže poradit opravdu prakticky se vším, což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, o které si však řekneme v další části tohoto článku. Konkrétně vám může Stellar Repair for Outlook pomoci tehdy, pokud zjistíte, že je váš PST soubor poničen jen z části, což poznáte tak, že například nebudete schopni otevřít nějaké e-maily, popřípadě zobrazit kontakty nebo přílohy. Čas od času se pak stane, že se PST soubor poškodí prakticky kompletně, ani v takové situaci však není nic ztraceno a Stellar Repair for Outlook vám dokáže pomoci.

V případě, že máte poškozený PST soubor, který následně poskytnete aplikaci Stellar Repair for Outlook, tak prvně proběhne sken, prostřednictvím kterého se najdou veškeré chyby a poškození. Následuje pak proces samotné opravy souboru PST, který může trvat klidně několik desítek minut – opět záleží na tom, jak je soubor PST velký. Jakmile dojde k opravě, tak se vám v aplikaci zobrazí náhled opraveného PST souboru, tedy veškeré e-maily a další data, které se podařilo opravit a zachránit. Vy se pak podle výsledků můžete jednoduše rozhodnout, zdali chcete obnovu provést.

Další skvělé funkce Stellar Repair for Outlook

Aplikace Stellar Repair for Outlook toho každopádně umí ještě o mnoho více. Při opravě PST souboru nabízí například možnost filtrování, kdy si přesně vyberete konkrétní e-maily a data, která chcete obnovit. Ta si případně můžete klidně uložit do zvláštního PST souboru, což může přijít vhod. Navíc k tomu dokáže Stellar Repair for Outlook obnovit také již odstraněné e-maily. Kromě exportu do PST nechybí ani možnost pro export do jiných formátů, a to například EML, MSG, RTF, HTML či PDF, takže si můžete být jistí tím, že e-maily případně otevřete opravdu kdekoliv. Zkrátka a jednoduše, Outlook PST File Recovery software v podobě Stellar Repair for Outlook vám pomůže v naprosto všech případech, které jsou spojené s poškozeným PST souborem.

Jak Stellar Repair for Outlook používat

Pokud máte i vy problém s PST souborem a dočetli jste se až sem, tak vás s největší pravděpodobností zajímá, jakým způsobem můžete Stellar Repair for Outlook využít k opravě. Dobrou zprávou je, že to není nic těžkého, přesně naopak. Prvně aplikaci klasicky spustíte s tím, že na vás ihned vyskočí dialogové okno, skrze které můžete najít poškozený PST soubor. Po jeho nalezení na něj stačí poklepat, čímž dojde k importu do aplikace. Jakmile potvrdíte výběr PST souboru, tak se spustí proces skenování, který vyhledá veškeré chyby a provede jejich automatickou opravu. Tento proces může trvat v závislosti na velikosti PST souboru jen pár minut, popřípadě v extrémních situacích několik hodin. Jakmile dojde k nalezení a opravě všech chyb, tak se vám zobrazí náhled PST souboru se všemi daty, která si můžete prohlédnout a zkontrolovat. Nakonec už jen stačí, abyste provedli export do PST, popřípadě do jakéhokoliv jiného formátu, který požadujete. Nakonec pak stačí Outlook nalinkovat na opravený PST soubor.

Stellar Repair for Outlook mi zachránil život

V mnohých případech aplikace, které recenzujeme, testujeme po dobu několika týdnů až po domluvě s vývojáři. Je však nutné zmínit, že v případě Stellar Repair for Outlook je tomu jinak – osobně s touto aplikací mám totiž velmi pozitivní zkušenost už z minulosti, kdy jsem byl nucen ji využít. Konkrétně jsem se totiž dostal do situace, kdy jsem známému ve firmě měl opravit počítač a provést čistou instalaci systému Windows. Samozřejmě před tím došlo k zálohování všech potřebných dat a bylo mi několikrát řečeno, že už je vše zálohované, a že se do toho mohu vrhnout. Jakmile však došlo k nainstalování nového systému, tak došlo k uvědomění – zapomnělo se na PST soubor, ve kterém se nacházely desítky tisíc e-mailů z posledních více než 10 let podnikání.

Samozřejmě jsem se snažil zachovat klidnou hlavu a hledal jsem řešení. Vzhledem k tomu, že PST soubor po formátování disku již samozřejmě nebyl klasicky k dispozici, tak jsem se modlil, aby se mi ho podařilo obnovit skrze speciální software pro obnovu dat. A měl jsem štěstí, jelikož i skrze formátování a instalaci čisté kopie Windows se PST soubor na disku stále nacházel, byť už u něj svítilo, že není kompletní. Provedl jsem tedy jeho obnovu a zcela dle očekávání nebylo možné obnovený PST soubor v Outlooku nahrát, jelikož se hlásil jako poškozený. Zmíněné utility od Microsoftu (scanPST.exe a Inbox Repair Tool) pro opravu PST souboru nezabraly, a tak jsem začal hledat aplikace třetích stran, které by dokázaly PST soubor opravit.

Po krátkém hledání jsem našel právě Stellar Repair for Outlook, který jsem tedy stáhl a provedl v něm opravu PST. Celé skenování a oprava trvala 2 hodiny, avšak vzhledem k nevyčíslitelné hodnotě ztracených e-mailů to bylo pořád nic a čekal bych klidně i 2 týdny. Aplikaci Stellar Repair for Outlook se zmíněný PST soubor podařilo opravit s tím, že po následném exportu jsem ho mohl bez problémů nahrát zpět do Outlooku a začít používat. Abych byl úplně transparentní, tak chybělo pár desítek e-mailů, to však bylo nejspíše způsobeno přepsáním části PST souboru jinými daty při instalaci Windows. Stellar Repair for Outlook mi tedy v tomto případě opravdu zachránil život.

Další edice a dodatečné informace

Společnost Stellar nabízí hned několik různých aplikací, které jsou zaměřené na obnovu dat. Co se týče oblasti Microsoft Outlook, tak je k dispozici více edicí, které se mohou hodit například IT technikům, kteří se s PST soubory setkávají často. Kromě klasické edice Professional můžeme zmínit edici Technician, která nabízí ještě rozdělení a zmenšení PST, společně s nástrojem pro export PST do Office 365/Microsoft 365. Nejvyšší edice Toolkit pak nabízí veškeré funkce z edice Technician, společně s dalšími šesti nástroji, které pomohou například s odstraněním hesla k Outlooku, odstraněním duplicitních e-mailů, sloučení více PST do jednoho, obnovení smazaných e-mailů apod. Dobrou zprávou je, že tyto aplikace podporují naprosto všechny verze Microsoft Outlook pro Windows, a to konkrétně 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 a 2021. Aplikace je kompatibilní s Windows 7, 8, 8.1, 10 a 11 s tím, že minimálně byste měli mít k dispozici 4 GB RAM, ideálně pak 8 GB pro urychlení.

Závěr

Pokud jste se tedy ocitli v situaci, kdy došlo k poškození vašeho PST souboru z e-mailového klienta Microsoft Outlook, tak rozhodně nevěšte hlavu. Jedná se o zcela tradiční a běžnou chybu, která se prostě čas od času objeví. V některých případech vám pomůžou opravné aplikace PST souborů (scanPST.exe nebo Inbox Repair Tool) přímo od Microsoftu, stoprocentní jistotu vyřešení všech problémů s PST však získáte s aplikací Stellar Repair for Outlook. Aplikace samotná je k dispozici ke stažení zdarma, pro využití funkcí si však musíte zaplatit. Sáhnout můžete po klasické edici Professional, která vás vyjde po slevě na 79 €. Pokud však chcete získat edici Technician s více nástroji, tak si po slevě připravte 149 €. K dispozici je pak ještě vrcholná třetí edice Toolkit, která nabízí veškeré nástroje od Stellar spojené s Outlook a vyjde vás po slevě na 199 €.

Stellar Repair for Outlook stáhnete zde

Stellar Toolkit for Outlook stáhnete zde