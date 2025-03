Apple odložil vydání jedné z nejzásadnějších produktových novinek letoška!

Apple teď nezažívá příliš dobré časy. Poté, co v pátek oficiálně oznámil odklad vydání vylepšené Siri a to až na příští rok, přestože ji měl zprvu v plánu vydat coby součást iOS 18.4, totiž prosáklo na světlo světa odložení dalšího důležitého produktu. Řeč je konkrétně o jeho speciálním displeji pro ovládání Smart Home. Právě ten měl totiž být podle dřívějších informací spolehlivého reportéra Marka Gurmana jedním z vrcholů letošního roku a to i pohledem Applu. Ten měl totiž brát jeho vydání coby velký start vstupu do Smart Home odvětví, ve kterém by se rád v budoucnu co nejvíce prosadil skrze řadu nových produktů v čele s chytrými domovními zvonky, kamerami a tak podobně. Vstup do tohoto odvětví se však evidentně nekoná.

S informacemi o odložení vydání přišel před pár hodinami opět reportér Mark Gurman z Bloombergu. Je nicméně pravdou, že se odložení dalo po pátečním oznámení odložení Siri čekat. To ostatně potvrdil i sám Gurman, který se nechal slyšet, že to ještě nedávno vypadalo, že by Apple mohl svůj první chytrý displej vydat v březnu, ale vzhledem k problémům s vývojem Siri, na kterou má displej zčásti spoléhat, je nyní jeho uvedení na trh odloženo.

Je nicméně otázkou, zda je Apple ochoten vyčkat s uvedením displeje až do vydání vylepšené Siri někdy v příštím roce. Pokud už má totiž produkt hotový, zbytečně by jej nechal tímto rozhodnutím zestárnou. Zároveň jej mají již někteří jeho zaměstnanci testovat doma, takže je možné, že si Apple chce ověřit, zda má zařízení smysl vydat i bez napojení na vylepšenou Siri. V minulosti jsme nicméně byli již mnohokrát svědky toho, že Apple neměl se zestárnutím produktu problém a klidně počkal až do chvíle, kdy mělo dle něj jeho uvedení smysl. Klidně se tedy může stát, že se prvního displeje pro ovládání Smart Home dočkáme skutečně až někdy v příštím roce.