Premiéra nové Bondovky bude kvůli koronaviru odložena

Fanoušci Jamese Bonda budou nyní jistě zklamaní. Bondovka No Time To Die měla mít totiž premiéru ve Velké Británii 3. dubna, u nás pak 8. dubna. Kvůli potenciálnímu rozšíření koronaviru se ale tvůrci rozhodli premiéru odložit na 12. a 25. listopadu. Co myslíte, je to šťastné řešení?

MGM, Universal and Bond producers, Michael G. Wilson and Barbara Broccoli, announced today that after careful consideration and thorough evaluation of the global theatrical marketplace, the release of NO TIME TO DIE will be postponed until November 2020. pic.twitter.com/a9h1RP5OKd

— James Bond (@007) March 4, 2020