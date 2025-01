Apple chystá zbrusu novou službu! Spustit ji má už letos

Služby jsou pro Apple dlouhodobě zlatý důl, který mu generuje prakticky každé čtvrtletí čím dál tím víc peněz. Absolutně se tak nelze divit tomu, že má kalifornský gigant v plánu své portfolio služeb rozšířit a pokusit se z něj vydolovat ještě více peněz. A jeho další novou službu bychom měli spatřit již letos, byť je otázkou, jak to bude s její dostupností.

O plánovaném spuštění nové Apple služby informoval před pár hodinami velmi dobře informovaný novinář Mark Gurman z Bloombergu, podle kterého chystá kalifornský gigant službu založenou na AI, která má jablíčkářům pomoci se cvičením, stravováním se a spánkem. Umělá inteligence by měla uživatelům pomáhat na základě dat, která o nich sesbírá primárně skrze Apple Watch, přičemž veškerá doporučení by měla být šitá na míru přímo jim, díky čemuž by tak u nich měla mít i skvělou efektivitu. Do budoucna se má navíc počítat třeba i s podporou sledování cvičení přes fotoaparát iPhonu s tím, že by vás AI v případě nutnosti opravovala, abyste cviky dělali správně a tím opět docílili maximální možné efektivity.

Jak už však u podobných služeb bývá ve zvyku, je dost možné, že si ji Apple nechá alespoň zprvu jen pro své uživatele v USA. Ostatně, stejně jako třeba takové Fitness+ či News+. Pokud ale bude o službu zájem, o její rozšíření do dalších zemí světa bude Apple zcela určitě usilovat, jak jen to bude možné.