Apple odpískal plány na spuštění své další služby! O co konkrétně přijdeme?

Služby založené na bázi předplatného jsou v posledních letech pro Apple čím dál tím větší zlatý důl a tak se nelze divit, že ten dlouhodobě přemýšlí nad spuštěním dalších, které by mu pomohly vydělat ještě více peněz. Podle informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu však minimálně jednu dlouho plánovanou službu, o které svět v předešlých měsících slyšel hned několikrát, nyní odpískal.

Řeč je konkrétně o chystané službě, která měla umožnit uživatelům za měsíční předplatné získat iPhony, potažmo později i jiné produkty. Na té měl Apple pracovat již od roku 2022 s tím, že její princip měl být naprosto jednoduchý – za měsíční poplatek by Apple uživatelům poskytl hardware s komplexní podporou a ochranou skrze AppleCare+, přičemž jakmile by uživatel přestal platil, musel by hardware vrátit. Ve výsledku by tedy nebyl narozdíl od splátek vázán na zaplacení určité částky, ale mohl by se klidně i po pár měsících rozhodnout, že pro něj využívání iPhonů, potažmo jiných Apple produktů nedává smysl a od pronájmu by pak ustoupil.

Fotogalerie iPhone 16 ultramarine - gifts iPhone 16 Pro Max - gifts iPhone 16 Pro - gifts iPhone 16 Plus ultramarine - gifts iPhone 16 Plus Teal - gifts iPhone 16 Plus Pink - gifts iPhone 16 lineup - gifts Vstoupit do galerie

Přestože měl mít Apple od této služby zprvu velmi velká očekávání, v posledních měsících měl podle Gurmana práce na ní zastavit kvůli obavám z právních regulací, softwarových chyb a řady dalších problémů. Navíc se zdá, že tým, který měl vývoj této služby na starosti, byl zcela rozpuštěn a „převelen“ na jiné projekty. Nezdá se tedy pravděpodobné, že bychom se v dohledné době dočkali jejího zmrtvýchvstání.