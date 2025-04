iPhone za předplatné? Apple koketuje kvůli Trumpovi se spuštěním nové služby

Společnost Apple údajně zvažuje znovuobnovení plánu, který byl původně uložen k ledu – předplatného na hardware. Tato myšlenka, poprvé zmíněná v roce 2022, měla zákazníkům umožnit platit měsíční paušál za přístup k nejnovějšímu iPhonu a případně i dalším zařízením značky Apple. Nyní, v době rostoucích výrobních nákladů, napjatého dodavatelského řetězce a hrozby nových cel, se tato strategie opět dostává do hry.

Předplatné místo vlastnictví

Jak uvádí známý Mark Gurman v nejnovějším vydání svého newsletteru Power On, Apple hledá způsoby, jak zmírnit dopad možného zdražování, které by mohly způsobit nové importní tarify. Mezi uvažovanými možnostmi se opět objevuje i model předplatného – tentokrát s větší vážností než dříve.

Na rozdíl od běžného splátkového prodeje by tento model přinesl zásadní změnu: místo vlastnictví zařízení by zákazníci platili za přístup. Předplatné by mohlo zahrnovat nejen samotný iPhone, ale také služby jako AppleCare+, iCloud+ nebo Apple Music – vše v jednom měsíčním poplatku. Po skončení předplatného by uživatelé měli možnost zařízení vrátit, vyměnit za nový model nebo obnovit smlouvu.

Apple již nyní nabízí softwarový balíček služeb pod názvem Apple One. Tento plán slučuje předplatné několika digitálních služeb, a nový model hardwarového předplatného by mohl být jeho logickým rozšířením. Uživatelé jsou dnes zvyklí platit měsíčně za streamovací platformy, cloudové služby či doručování potravin – proč by to tedy nemohlo platit i pro technologická zařízení?

Výhody pro Apple i zákazníky

Z hlediska Applu by šlo o strategicky výhodný tah. Opakované platby přinášejí stabilnější příjem a zároveň umožňují širšímu spektru zákazníků přístup k dražším zařízením bez nutnosti vysoké jednorázové investice. Navíc by se tím posílila loajalita zákazníků k celému ekosystému značky – od zařízení, přes služby až po technickou podporu.

Model předplatného by mohl také urychlit obměnu zařízení – uživatelé by se častěji rozhodovali pro nové modely, aniž by museli řešit prodej starých nebo dlouhodobé splácení.

Proč právě teď?

V době, kdy hrozí další zvyšování cen kvůli novým celním tarifům a kdy by cena iPhonu mohla překročit dosud nepsanou hranici 999 dolarů, představuje předplatné způsob, jak zákazníkům zmírnit cenový šok. Už v roce 2023 si Apple zaregistroval ochranné známky a infrastrukturu, která by takový model mohla podporovat. Teď se zdá, že ekonomický tlak by mohl být impulsem k jeho realizaci.

Podle Gurmana bychom se mohli tohoto předplatného dočkat už letos – pravděpodobně v souvislosti s uvedením iPhonu 17. A nezůstane-li jen u něj, lze očekávat, že do předplatného budou časem zahrnuty i další produkty jako iPad, Mac nebo Apple Watch.

Předplatné jako budoucnost?

Apple už dříve testoval různé způsoby, jak změnit způsob, jakým lidé přistupují k technologiím. Pokud se hardware jako služba opravdu rozjede, mohlo by jít o nejzásadnější krok v tomto směru. Otázkou však zůstává, kolik měsíčních předplatných je spotřebitel ochoten unést. Služby, média, doprava, jídlo… a teď i telefon? Pro některé už to může být příliš.