Nová generace Apple Vision Pro je blízko! Dorazit má ještě letos

Podle čínského webu IT Home již mohla druhá generace Apple Vision Pro vstoupit do masové výroby. A to před svým očekávaným uvedením na trh, k němuž má údajně dojít koncem tohoto roku. Zpráva uvádí, že klíčové komponenty nového Vision Pro, včetně panelů, šasi a obvodů, se již masově vyrábějí, přičemž někteří dodavatelé Applu údajně spěchají, aby splnili objednávky. Toto tvrzení přichází v kontextu dřívějších zpráv, které sdělovaly poněkud odlišné informace. V říjnu Wayne Ma z The Information informoval, že Apple výrazně snížil produkci první generace Vision Pro s plánem úplně zastavit výrobu do konce roku 2024. To může naznačovat, že Apple má pravděpodobně dostatek zásob první generace na pokrytí poptávky až do roku 2025.

Práce na výrazně vylepšeném modelu Vision Pro podle všeho stagnuje. Podle zdroje se tedy očekává, že Apple vydá spíše menší aktualizaci se zanedbatelnými změnami designu, přičemž nejčastěji se hovoří o upgradu čipu. Tuto myšlenku podporují i analytik Ming-Chi Kuo a Mark Gurman z Bloombergu, kteří uvedli, že ve vývoji je druhá generace Vision Pro s čipem M5 a minimem dalších změn. Tento aktualizovaný model by měl pravděpodobně využívat mnoho komponent z první generace, aby se vyrovnaly přebytečné zásoby v dodavatelském řetězci Applu. A právě o tomto modelu pravděpodobně hovoří zpráva IT Home.

Gurman předpokládá, že zařízení by mohlo být uvedeno na trh mezi podzimem 2025 a jarem 2026, což se obecně shoduje s článkem IT Home. Je však třeba poznamenat, že IT Home není neomylným zdrojem a jeho zprávy je třeba brát s rezervou. Každopádně spekulace o zahájení výroby naznačují, že se Apple připravuje na uvedení další verze Apple Vision Pro.