Apple vytvořil kvůli Trumpovým clům letecký most z Číny do USA!

V předešlých dnech jsme vás na našem magazínu hned několikrát informovali o tom, že Apple rozjel v Asii velkou logistickou akci s cílem dostat do USA ještě před zavedením Trumpových vysokých cel co možná nejvíce produktů. Nejprve se tyto snahy zaměřovaly primárně na iPhony, kterých dostával Apple z Asie a zejména pak z Číny do USA pomocí leteckých přepravců obří objemy, aby se na nadcházející měsíce „levně předzásobili“. Nyní navíc vyšlo najevo, že v posledních hodinách že mezi Čínou a USA „vystavěl“ Apple spolu s Microsoftem, Googlem a dalšími technologickými společnostmi letecký most, skrze který ve velkém převážel na poslední chvíli do Ameriky drahé produkty.

Konkrétně se z Číny dostaly ven zprávy, že v posledních hodinách před spuštěním cel v USA rozhodly velké technologické společnosti v čele s Applem o tom, že v letadlech budou do Ameriky převáženy primárně produkty, jejichž cena přesahuje 3000 dolarů. Důvod je pak zřejmý – čím dražší produkt, tím vyšší clo a tím pádem ve výsledku i větší problémy s případnou novou cenotvorbou v závislosti na zbytku světa. Je nicméně jasné, že skladové zásoby Apple produktů dříve či později musí dojít a co víc, zahrnují jen aktuální produkty a nikoliv ty chystané v čele s iPhony 17 (Pro). Že tedy nyní Apple zažehnal problémy s iPhony 16 (Pro) a potažmo i dalšími aktuálními produkty je sice pozitivní, nezmění-li se však Trumpova celní politika, do jisté míry se jedná jen o odsunutí problému, který Apple a spol. dříve či později dožene.