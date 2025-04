Jablíčkáři začali ve velkém vykupovat iPhony! Bojí se zdražení

Už zítra mají vstoupit v platnost cla, která zavedl americký prezident Donald Trump na mnoho zemí světa. Ta by se přitom měla poměrně zásadně dotknout i Applu, který prakticky veškeré své produkty prodávané v USA, ale i ve zbytku světa, vyrábí v Asii a zejména pak v Číně, kterou drtí cla doslova extrémně. Dovoz produktů z této země by tak měl citelně podražit, což se může projevit v USA na skokovém zvýšení jejich ceny. A právě to ve výsledku vyvolává mezi americkými jablíčkáři paniku.

Agentura Bloomberg vyzpovídala řadu zaměstnanců Apple Storů napříč Spojenými státy ohledně toho, jak nyní situace v jablečných obchodech vypadá. Odpověď prakticky všech zaměstnanců pak byla stejná – jablíčkáři vzali Apple Story útokem a vykupují vše, co je v obchodech skladem ve snaze zajistit si dané produkty před případným zdražení, kterého se všichni obávají. Zaměstnanců Apple Storů se pak velmi často ptají, kdy budou dané produkty zdraženy, což však prodejci neví, jelikož Apple oficiálně neoznámil, jak se ke zvýšení cel postaví, potažmo zda vůbec nějak.

Poměrně zajímavé je nicméně to, že se Apple na tuto situaci patřičně připravil a do USA přivezl v předešlých dnech a týdnech velké množství produktů, aby zajistil bezproblémovou skladovou dostupnost. Právě to nicméně někteří uživatelé čtou jako nepřímé potvrzení toho, že se bude zdražovat a že je tedy nejvyšší čas se předzásobit. Prodejny Applu tak zaznamenávají v těchto dnech v USA de facto druhé Vánoce, jelikož jejich návštěvnost je údajně srovnatelná. Pozitivem je nicméně fakt, že evropských iPhonů se potenciální zdražení snad nedotkne, jelikož zde Apple své produkty prodává pod hlavičkou své evropské pobočky v Irsku. Pokud by se zde zdražovalo, bylo by to ve výsledku jen kvůli tomu, aby ceny iPhonů dosáhly stejné úrovně po celém světě a tedy aby zbytek světa dorovnal USA, což se však snad nestane.