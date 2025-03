Pojďte s námi na návštěvu do legendárního Apple Store na 5th Avenue v New Yorku

Místo, kde vítal Steve Jobs a nyní Tim Cook zákazníky při zahájení prodejů nových iPhonů. Místo, které se stalo doslova a do písmene legendou, spojenou se společností Apple. Apple Store na 5th Avenue v New Yorku je bezesporu nejlegendárnější Apple Store na světě a my vás dnes vezmeme na jeho návštěvu. Největší zajímavosti jsou hned dvě, jedná se totiž o jediný Apple Store na světě, který je otevřený 24/7. Když se rozhodnete v neděli ve 3 ráno jít si koupit iPhone, stačí vyrazit právě sem a mají otevřeno. Celý Apple Store je kompletně pod zemí, a i přes to, že je pod zemí, spoléhá ve dne pouze na přirozené světlo, které jej celý díky množství světlíků prosvětluje zcela dokonale. A i když to není zajímavost, pak vás při návštěvě New Yorku jistě potěší, že je to místo, kde jsou k dispozici toalety, a to samozřejmě zdarma.

Zatím co na povrchu zdobí vchod legendární skleněná kostka, pod povrchem je obrovský open space prostor, který je vyplněn stoly, pohovkami a vším, co k Apple Store patří. Najdete zde také zcela oddělenou sekci Apple TV, kde si můžete pohledně pustit film z Apple TV+ a vyzkoušet zvuk z HomePodu. Uvnitř najdete kromě tohoto prostoru a prostoru pro prezentace a školení také prostor pro prezentaci a testování Vision Pro. NA stěnách pak najdete příslušenství, a to jak od Applu, tak od výrobců třetích stran. Jediné, co je škoda, je fakt, že legendární skleněné schody byly nahrazeny za klasické, což byla původně další ikonická věc pro celý Apple Store, na které trval sám Steve Jobs. Na to, jak schodiště původně vypadalo se můžete podívat v následujícím článku.

Pokud sem vyrazíte ráno nebo v noci, budete zde prakticky sami, ovšem během dne je zde i přes větší počet zákazníků prostor tak velký, že si nebudete připadat nějak nepatřičně a váš nákup bude pohodlný jako ve všech Apple Storech. Co mě však celkem překvapilo je fakt, že přesto, že se jedná o legendární Apple Store, tak zde bylo i v době, kdy před ostatními obchody čekaly řady zákazníků, celkem prázdno. Sám jsem si na památku koupil klávesnici, myš, obal a pro manželku AirPods a jsem rád, že jsme Apple Store na 5th Avenue viděl, ale musím říct zcela objektivně, že ani nevím proč, ale neudělal na mě zdaleka takový dojem jako například Apple Store v Central Station. Pokud budete v New Yorku, pak rozhodně navštívíte Central Park a pokud bydlíte v Midtown Manhattan, kde je většina hotelů v centru, tak půjdete doslova okolo tohoto Apple Store. Není tedy důvod proč jej nenavštívit, ale za mě, jak říkám, není to něco, co bych potřeboval navštívit několikrát za život.