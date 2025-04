Reálná fotka originálních krytů pro iPhone 17 Pro (Max) naplno odhaluje velikost jejich foťáků

Představení iPhonů 17 Pro (Max) je sice vzdáleno ještě zhruba pět měsíců, to však v žádném případě neznamená, že bychom o těchto telefonech v současnosti nevěděli zhola nic. Ba právě naopak, díky nepřebernému množství nejrůznějších úniků informací je zřejmě vše důležité, co pro ně Apple chystá, takříkajíc odhaleno, přičemž další a další úniky informací postupně přibývají. O jeden další se postaral spolehlivý leaker Sonny Dickson, který na svém účtu na X sdílel snímek údajně originálních silikonových krytů pro nové iPhony, na kterých je jasně patrné, jak masivní zadní fotomodul novinky dostanou. Na fotku se můžete mrknout níže v galerii na prvním snímku.

Jak můžete sami vidět, zadní fotomodul působí opravdu masivně a u menšího modelu skoro až zasahuje do MagSafe prstence. V porovnání s nynějšími modely je pak zvětšení zcela neoddiskutovatelné, byť si v redakci dovolíme jedním dechem dodat, že vzhledem k tomu, že již nyní zabírá zadní fotomodul na iPhonech 16 Pro odhadem 60 % horní části zad, ve výsledku se až o tak zásadní zvětšení nakonec jednat nebude. Pokud navíc Apple skutečně nasadí fotomodul v barvě zad telefonu, čímž jej vytvoří poměrně nenápadným, ve výsledku se o nic až tak hrozného jednat nebude. Navíc, od velkého zadního „hrbu“ se očekávají poměrně zásadní foto-video vylepšení, které si Apple bude moci dovolit právě kvůli umístění většího hardwaru do telefonu. Je tedy na co se těšit.