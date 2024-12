Apple spustil tři nové stanice Apple Music, z jejich hudební nabídky si vybere každý

Apple ve službě Apple Music spustil tři nové celosvětové stanice. Hudební fanoušci po celém světě si nyní mohou naladit stanice Apple Música Uno, Apple Music Club a Apple Music Chill – a kromě nich i Apple Music 1, Apple Music Hits a Apple Music Country – a zdarma poslouchat Apple Music Radio s živými moderátory bez nutnosti předplatného.

„Rádio Apple Music je středobodem naší služby. Protínají se v něm mimořádné lidské hlasy a zpracování využívající špičkovou technologii, která utváří a ovlivňuje kulturu,“ říká Oliver Schusser, viceprezident Applu pro hudbu, sport a Beats. „Vynaložili jsme značné úsilí a spoustu času na to, aby tyto nové stanice byly skutečně vytvořené na míru, špičkově zpracované a aby na nich působili nejlepší hudební moderátoři na světě s jedinečným programem, který si naši posluchači určitě zamilují.“

Od svého spuštění v roce 2015 se oceňované rádio Apple Music stalo domovem výjimečných programů špičkových hudebních expertů a obsahu z celého světa, který milovníci hudby nenajdou nikde jinde – od rozhovorů s největšími umělci nejrůznějších žánrů až po pořady, které uvádějí a utvářejí samotní umělci.

„Hudba je základ pro naše zdraví i štěstí a rádio Apple Music navozuje pocit, že je vaše hudba vždy s vámi, že neustále hraje a jen čeká, až se připojíte,“ uvádí Zane Lowe, globální kreativní ředitel Apple Music a hlavní moderátor stanice Apple Music 1. „Ve světě plném AI a algoritmů hraje rádio Apple Music živě. Jedná se o skutečné lidi, o společnou událost a mě moc těší, že můžu díky třem novým stanicím šířit tento zážitek mezi posluchače po celém světě.“

Představujeme Apple Música Uno

Apple Música Uno čerpá z bohaté stylové rozmanitosti latinsko-americké hudby po celém světě. Hlavním bodem zájmu bude vždy hudba, zvláště to, co je nové, aktuální a co kulturu posouvá vpřed – od Música Mexicana a reggaetónu po tropický, latinsko-americký pop a další. Oficiálním moderátorem při spuštění stanice bude latinsko-americká superstar Becky G, po níž budou následovat další význačné osobnosti jako Rauw Alejandro a Grupo Frontera, kteří budou uvádět své vlastní speciální pořady. Každý den posluchače přivítá Evelyn Sicairos a Lechero, dvě výjimečné osobnosti ze světa rozhlasového vysílání, jejichž nadšení pro hudbu a mezikulturní propojování určitě nastaví tón i energii pro stanici samotnou. Oba budou mít svůj vlastní playlist, který bude hrát 5 dní v týdnu – Evelyn Sicairos se bude starat o rádio La Oficial a Lechero o rádio ¡Dale Play!. Mezi dalšími programy najdou posluchači Puro Pop Radio, kde bude hrát playlist téhož jména. Víkendové programy pak budou zahrnovat části z Cumbia Pa’ La Fiesta, Canciones Caras a Por Siempre Hits.

První skladba, která na Apple Música Uno zazní, bude novinka od Bad Bunny s názvem „EL CLúB“. Umělci budou často provádět rozbory jednotlivých skladeb ze svých alb a představovat skladby, které je v poslední době inspirovaly. Vysílat se bude ve španělštině a angličtině.

„Je mi obrovskou ctí mít vlastní pořad na Apple Music a být hlasem stanice Apple Música Uno, kde můžu představovat některé z mých oblíbených písní a dělit se o zážitky s fanoušky,“ říká Becky G. „Když jsem vyrůstala, sledovala a poslouchala jsem hudební programy, které mě hrozně inspirovaly, a vždy jsem cítila úctu k umělcům, kteří tvořili přede mnou. A teď, o řadu let později, nemůžu ani uvěřit, že mám vlastní pořad a možná budu i já inspirovat ostatní. Doufám, že si nás fanoušci naladí, zasmějí se s námi, užijí si skvělou hudbu, objeví nové písně, které dosud neslyšeli, a budou odcházet s pocitem, že jsme je inspirovali.“

Představujeme Apple Music Club

Apple Music Club je domovem pro všechny milovníky tance, elektronické hudby a klubů. Tam však ambice nekončí. Každá párty nebo noc v klubu musí jednou skončit, ať už je to v Berlíně, Brooklynu, Londýně nebo Tokiu. Na stanici Apple Music Club tomu tak ale není. Mixy od nejdůležitějších a nejprogresivnějších DJs světa se totiž pečlivě propojují do setu, který je dokonale živý a běží 24 hodin denně, po celý rok. Roli průvodců budou zastávat Tim Sweeney a NAINA, kteří budou ke každému mixu doplňovat kontext a posluchači si budou moct vychutnat celou řadu žánrů, od festivalů až po underground – vše navíc bude neustále k dispozici ve službě Apple Music ve formě DJ Mixes.

Na začátku této nekonečné párty přehraje Tim Sweeney kultovní klubovou skladbu „Big Fun“ od zásadní skupiny elektronické taneční hudby Inner City. Potvrzeny jsou i nové exkluzivní mixy od Honey Dijon, Jamie xx, FKA twigs a Nia Archives, které doplní sety od kurátorů služby Apple Music, jako je Circoloco, Tomorrowland, The Warehouse Project, fabric, Hï Ibiza, Stone Island Sound a mnoho dalších.

„Můj pořad je sadou nahrávek z The Floor, klubu, který jsem v květnu 2024 na 10 dní otevřel v Londýně,“ vysvětluje Jamie xx. „Pozval jsem všechny kamarády a spolupracovníky, aby představili své sety spolu se mnou. V těchto setech najdete některé z mých oblíbených DJs a umělců, kterým jsem za to moc vděčný. Také jsem moc rád, že můžeme mít všechny tyhle sety pro posluchače Apple Music na jednom místě.“

Představujeme Apple Music Chill

Apple Music Chill nabízí únik, útočiště, svatyni zvuku – místo, na které se posluchači mohou kdykoli během dne uchýlit. Jedná se o stanici, která klade důraz na náladu. Program nabídne nepřetržitý proud uklidňujících tónů napříč žánry protkaný okamžiky k zamyšlení, které posluchačům umožní najít si čas na uklidnění. Cílem je nabídnout pomocí odborných kurátorů oddech, místo, kde se posluchači budou cítit v bezpečí.

Stanice Apple Music Chill začne exkluzivní premiérou Beckovy nové nahrávky skladby George Harrisona „Be Here Now“, což je vůbec první skladba, která na této stanici zazní. Posluchači si budou moct vychutnat také sametové tóny od mimořádných skladatelů, jako je Brian Eno, Stephan Moccio a Zane Lowe, kteří ve svých pořadech nabídnou zklidnění a pohodu. Po zbytek týdne bude stanici moderovat Sabi z Apple Music.

„Celý život mě při poslechu přitahují pomalejší, tišší, tajemnější části hudebního spektra,“ říká Eno. „Můj pořad mi dává možnost podělit se s ostatními o to, co jsem v těchto končinách našel.“

Rádio hraje důležitou roli v celém ekosystému služby Apple Music. Posluchačům Apple Music bude k dispozici aktualizovaná karta Rádio, na které najdou rozhovory a pořady s umělci, a díky které budou moct objevovat nové stanice snadněji než kdy dřív.

Za uplynulých deset let přivítala špičková studia rádia Apple Music v Los Angeles, New Yorku, Nashvillu, Londýně, Paříži a Berlíně zavedené i nové umělce z celého světa, kteří mohli na různých stanicích představovat novou hudbu, zásadní novinky a přímo se obracet na své fanoušky.

Fanoušci si mohou vychutnat Apple Music Radio vždy, když poslouchají Apple Music, ať už přes iPhone, iPad, CarPlay, Apple Watch, Apple TV, Mac, HomePod nebo na webu na adrese music.apple.com. Kromě stanic Apple Music 1, Apple Music Hits a Apple Music Country mohou také požádat Siri o přehrání stanic Apple Música Uno, Apple Music Club a Apple Music Chill.