Bizarní nařčení: Drake viní Apple z toho, že si nechal zaplatit za chybu Siri

Spor Drakea a Kendricka Lamara zřejmě nebere konce a nyní se do této komplikované záležitosti nechtěně zapojila i společnost Apple. Na vině je bizarní chyba Siri a hudební streamovací služby Apple Music.

Podle časopisu Billboard podniká hudebník Drake v současné chvíli právní kroky proti svému hudebnímu vydavatelství Universal Music Group (UMG) a také proti službě Spotify. Umělec tvrdí, že se došlo ke spiknutí vydavatelství se streamovací službou, přičemž cílem tohoto spiknutí byla podpora skladby „Not Like Us“ konkurenčního hudebníka Kendricka Lamara. Lamar se v této skladbě mimo jiné obouvá právě do Drakea.

Nejsou to však jen UMG a Spotify, kdo se u Drakea ocitl v nelibosti. V obvinění z tohoto týdne umělec tvrdí, že je do toho zapletena i společnost Apple. „Podle informací a přesvědčení UMG zaplatila nebo schválila platby společnosti Apple Inc. za to, aby její hlasem aktivovaná digitální asistentka Siri záměrně přesměrovala uživatele na skladbu Not Like Us. Internetové zdroje uvádějí, že když uživatelé požádali Siri, aby přehrála album Certified Loverboy od umělce Aubreyho Drakea Grahama neboli Drakea, Siri místo toho přehrála Not Like Us, které obsahuje text `certified pedophile`, což je obvinění vznesené proti Drakeovi,“ stojí v obvinění.

Společnost Apple nicméně nebyla technicky vzato obviněna z žádného právního pochybení, protože cílem je zde skupina Universal Music Group. Přesto se jedná o opravdu divoké tvrzení, které lze považovat buď za výmysl, nebo snad za důsledek běžné dezinterpretace ze strany Siri. Obvinění společnosti Apple z toho, že by přijala úplatek, aby propagovala hit Drakeova konkurenta, je nicméně velmi bizarní.