Apple nestíhá! Většinu novinek z iOS 19 dodá až půl roku po jeho vydání

Ačkoliv od vydání veřejné verze iOS 18 uplynuly teprve dva měsíce, zraky mnoha jablíčkářů se již začínají pomalu upínat k další generaci tohoto mobilního operačního systému. V poslední době se totiž začaly objevovat první zajímavé informace o tom, čeho bychom se v něm měli dočkat, přičemž s pár dalšími nyní přišel i spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu. O vyloženě dobré zprávy se ale nejedná.

Gurman na základě informací od svých zdrojů potvrdil konkrétně to, že se Apple chystá v příštím roce zásadně vylepšit Siri. Ta by měla využívat pokročilý velký jazykový model (LLM), díky kterému by se měla zásadně přiblížit ChatGPT od OpenAI. Dočkat bychom se tak zřejmě konečně mohli Siri, která bude schopná zpracovávat sofistikované požadavky a odpovídat na záludné otázky, což je rozhodně super. Je tu však jeden zásadní háček. Přestože Apple tento upgrade odhalí na červnové WWDC v rámci iOS 19, vydání plánuje až na jaro 2026 coby součást iOS 19.4. A nebude to jen Siri, která dorazí takto pozdě. Gurmanovy zdroje z Applu tvrdí konkrétně to, že spousta větších funkcí chystaných pro iOS 19 je kvůli tomu, že práce na nich Apple nestíhá, naplánována až na jaro 2026. Doufejme tedy, že v září dorazí alespoň něco.